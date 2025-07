Spie cinesi arrestate in Ucraina: tentavano di trafugare i piani del missile Neptune

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha annunciato l’arresto di due cittadini cinesi, un padre e un figlio, accusati di spionaggio militare per conto dell’intelligence di Pechino. Secondo Kiev, i due stavano cercando di trafugare documenti classificati relativi a una nuova versione del missile da crociera antinave Neptune, fiore all’occhiello dell’arsenale ucraino.

Il giovane, 24 anni, ex studente dell’università di Kiev, sarebbe rimasto nel Paese nonostante lo scoppio della guerra, dopo essere stato espulso dagli studi per scarso rendimento nel 2024. Il secondo sospettato, identificato come il padre, sarebbe arrivato in Ucraina il 7 luglio e avrebbe fatto visita all’ambasciata cinese il giorno seguente. Entrambi sono stati arrestati il 9 luglio, colti in flagrante mentre scambiavano documenti riservati.

Collegamenti con l’intelligence cinese

Il padre, secondo l’SBU, avrebbe forti legami con l’apparato di sicurezza cinese e con lo Stato Maggiore. Le autorità ucraine ritengono che sia giunto a Kiev per supervisionare direttamente l’operazione di spionaggio del figlio. I dispositivi elettronici dei sospettati sono stati sequestrati e i due uomini si trovano attualmente in stato di detenzione preventiva, in attesa di processo. Rischiano fino a 15 anni di carcere in base all’articolo 114 del codice penale ucraino.

Il missile Neptune: arma strategica sotto osservazione internazionale

Il Neptune, sviluppato internamente dall’Ucraina, è diventato celebre per aver affondato l’incrociatore russo Moskva nel 2022. Nato come arma antinave, il missile è stato modificato per attacchi terrestri, dotato di maggiore gittata (fino a 620 miglia) e una testata più potente. Versioni aggiornate del Neptune sono già state impiegate contro raffinerie e obiettivi strategici russi, al fianco di missili occidentali come l’ATACMS e lo Storm Shadow.

Lo spionaggio tecnologico e militare intorno al Neptune si è intensificato negli ultimi anni, riflettendo l’interesse internazionale per le capacità missilistiche ucraine, considerate tra le più avanzate in Europa orientale. Le autorità ucraine vedono in questo arresto una prova concreta dei tentativi cinesi di ottenere illegalmente tecnologie d’avanguardia per colmare il divario strategico con l’Occidente.