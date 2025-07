(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 Polizia di Stato e Eni insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici

Roma, 9 luglio 2025 – Polizia di Stato e Eni hanno avviato una campagna informativa per contrastare le truffe online, un fenomeno in costante aumento che sfrutta strumenti digitali per ottenere informazioni o denaro in modo illegale.

Le frodi informatiche colpiscono i cittadini attraverso comunicazioni ingannevoli, diffuse via e-mail, SMS o messaggi pubblicitari, che invitano a fornire dati personali e bancari o a inserire credenziali di accesso su portali “clone”, simili in tutto e per tutto a siti ufficiali di aziende affidabili.

Una volta ottenuti, questi dati possono essere utilizzati per commettere numerose attività illecite, tra cui la creazione di false identità, l’accesso non autorizzato a conti bancari e la diffusione di contenuti ingannevoli.

Per contrastare efficacemente questo fenomeno è fondamentale fornire ai cittadini gli strumenti necessari per riconoscere le comunicazioni fraudolente e difendersi dai molteplici inganni presenti online.

Eni, con Enilive e Plenitude, ha rivolto alla prevenzione del fenomeno uno spazio dedicato sul sito web Eni e sui siti business Enilive e Plenitude, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato per fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per non cadere vittima delle truffe online.

L’iniziativa rappresenta una tappa significativa nel processo di costruzione e consolidamento di una collaborazione tra pubblico e privato, essenziale per contrastare efficacemente il cybercrime, attraverso la condivisione informativa e la cooperazione operativa.

A supporto degli utenti è stato predisposto un podcast: “Truffe on-line, strumenti e consigli per evitarle”, in cui Eni e Polizia di Stato intervengono per spiegare l’evoluzione delle attività fraudolente e le azioni per contrastarle.

Roma, 9 luglio 2025