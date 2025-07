La NASA e gli astronauti internazionali rispondono alle domande degli studenti della Florida

Gli studenti di Big Pine Key, in Florida, avranno la possibilità di ascoltare le domande preregistrate degli astronauti della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che risponderanno. Lunedì 14 luglio, alle ore 10:05 EDT, l’astronauta della NASA Nicole Ayers e l’astronauta della JA XA (Japan Aerospace Exploration Agency) Takuya Onishi risponderanno alle domande poste dagli studenti. Guarda la chiamata di 20 minuti dalla Terra allo spazio sul canale YouTube della NASA STEM . L’evento è organizzato dalla Seacamp Association di Big Pine Key, in Florida, che offre lezioni scientifiche immersive per i giovani interessati a scoprire il mare. All’evento parteciperanno studenti locali della contea di Monroe, nonché campeggiatori nazionali e internazionali di età compresa tra 10 e 17 anni. L’obiettivo dell’evento è aiutare gli studenti a creare connessioni tra gli astronauti che si addestrano nello spazio e gli scienziati che lavorano in mare. I media interessati a seguire l’evento devono confermare la propria presenza entro le 17:00 EDT di venerdì 11 luglio a Judy Gregoire al numero: 305-872-2331 o via e-mail all’indirizzo: info@seacamp.org . Per quasi 25 anni, gli astronauti hanno vissuto e lavorato ininterrottamente a bordo della stazione spaziale, testando tecnologie, svolgendo attività scientifiche e sviluppando le competenze necessarie per esplorare luoghi più lontani dalla Terra. Gli astronauti a bordo del laboratorio orbitante comunicano con il Centro di Controllo Missione della NASA a Houston 24 ore su 24 tramite la rete Near Space Network (Near Space Network) di SCaN (Space Communications and Navigation). Importanti ricerche e indagini tecnologiche condotte a bordo della stazione spaziale sono di beneficio per le persone sulla Terra e gettano le basi per altre missioni dell’agenzia. Nell’ambito della campagna Artemis della NASA , l’agenzia invierà astronauti sulla Luna per preparare la futura esplorazione umana di Marte, ispirando gli esploratori dell’Età dell’Oro e garantendo che gli Stati Uniti continuino a essere leader nell’esplorazione e nella scoperta spaziale. Guarda i video degli astronauti a bordo della stazione spaziale su: