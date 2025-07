DOPO MATURITÀ 2025: IL FUTURO FA PIÙ PAURA DEGLI ESAMISOLO 1 SU 5 SA COSA FARÀ UNA VOLTA SUPERATI

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Studenti fotografa le ansie e le incertezze della Generazione Z:

un terzo non sa ancora cosa farà post diploma;

oltre la metà sogna un orientamento personalizzato, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale



Cosa farò dopo la maturità?” È questa la domanda che toglie il sonno a migliaia di studenti italiani in queste settimane. Se da un lato l’Esame di Stato rappresenta ancora il principale motivo di ansia (per il 50% degli studenti), dall’altro c’è una preoccupazione altrettanto forte, ma più nascosta: l’incertezza sul futuro.

A scattare questa fotografia è Studenti, il brand di Mondadori Media leader in Italia nell’educational digitale, che nelle 48 ore che hanno preceduto gli esami, ha lanciato un sondaggio alla propria community, raccogliendo oltre 1.000 risposte da maturandi italiani.



I RISULTATI: UN FUTURO ANCORA NEBULOSO PER TANTI

Dalla survey emergono dati che raccontano una generazione sospesa:

1 studente su 3 non ha ancora deciso quale percorso intraprendere dopo la scuola.

dopo la scuola. Solo 1 su 5 si sente davvero pronto e sicuro della propria scelta.

e sicuro della propria scelta. Più della metà dei maturandi vorrebbe un supporto personalizzato per orientarsi, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.



IL DESIDERIO DI NON ESSERE LASCIATI SOLI

La maturità non è più solo una prova scritta o orale, ma il simbolo di un passaggio delicato, pieno di domande e aspettative.

Negli ultimi anni il panorama post diploma si è inoltre moltiplicato: atenei, corsi ITS, opportunità all’estero, esperienze lavorative e di volontariato. Un ventaglio di possibilità che, senza una bussola, rischia di generare solo confusione.

“L’esigenza di un orientamento moderno, più vicino alle modalità di comunicazione e ai bisogni emotivi della Gen Z, è oggi più urgente che mai” commenta la redazione di Studenti. “I ragazzi chiedono spazi dove confrontarsi e ricevere indicazioni chiare, anche con l’aiuto delle nuove tecnologie”.

Come emerso nella survey, gli studenti chiedono di non essere lasciati soli in questo momento e di avere strumenti concreti, aggiornati e accessibili per orientarsi tra università, corsi professionali, gap year e primo lavoro.

Un’esigenza a cui Studenti risponde offrendo anche guide, test di orientamento, video interviste, articoli di approfondimento, rubriche dedicate proprio alle scelte post diploma come “Cerca Corsi”, lo strumento digitale di orientamento direttamente collegato ai dati ufficiali del MIUR (con 5.800 corsi di laurea), e Gaia, il primo tool di intelligenza artificiale integrato sul web e dedicato al mondo scolastico.

