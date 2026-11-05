Premiati a Villa Querini i campioni del pattinaggio artistico e del karate

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Questa mattina, a Villa Querini, l'assessore comunale allo Sport Silvia Peruzzo Meggetto ha consegnato a nome dell'Amministrazione comunale un riconoscimento ad alcuni giovani atleti locali che si sono particolarmente distinti a livello nazionale e internazionale.
Il primo momento della cerimonia ha celebrato il percorso della diciottenne Sabrina Bortolozzo. Residente a Dese e tesserata per l'Associazione sportiva dilettantistica Scuola Pattinaggio Marcon, l'atleta ha conquistato il titolo di campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle nella categoria junior intermediate, divisione nazionale C femminile, ai campionati italiani disputati a Piancavallo. Per Sabrina si tratta di una conferma ai vertici della specialità, avendo bissato il medesimo titolo nazionale già conquistato nel 2025.
Successivamente l'assessore ha accolto una delegazione della società CSKS Karate Mestre, per omaggiare i ragazzi reduci dai successi al WUKF World Championship 2026 svoltosi a Cluj-Napoca, in Romania, sotto l'egida della World Union of Karate-Do Federations, una confederazione mondiale indipendente. I giovani atleti mestrini si sono distinti nella trasferta internazionale conquistando tre medaglie. Nicola Francesco Rossi medaglia d'oro nella categoria Junior, Mattia Minguzzi ha ottenuto la medaglia d'argento nella categoria Cadet A, e infine Marco Pengo è salito sul terzo gradino del podio conquistando la medaglia di bronzo nella categoria Junior.
"Consideriamo lo sport un pilastro per la crescita dei nostri giovani e per lo sviluppo della comunità – ha dichiarato l'assessore Peruzzo Meggetto – Riconoscere i meriti di chi si distingue nelle competizioni nazionali e internazionali significa valorizzare non solo il talento, ma anche la cultura del sacrificio, del rispetto delle regole e della costanza quotidiana. Dietro ogni traguardo raggiunto c'è il lavoro silenzioso di un intero sistema, composto da famiglie e società sportive, che trasmette alle nuove generazioni i valori più sani della disciplina sportiva. Continueremo a sostenere questo percorso, convinti che investire nello sport significhi investire nel futuro e nel benessere del nostro territorio".
Galleria immagini ( a Villa Querini i campioni del pattinaggio artistico e del karate)
Venezia, 4 novembre 2026
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