(ARC) Assestamento: Bini, ulteriori 7,3 mln per Ziu Ud e Interporto Ts

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 Trieste, 9 lug – “Per le attivit? produttive e il turismo le

risorse previste nella manovra di assestamento salgono a 153,3

milioni di euro. Oggi in prima commissione sono stati approvati,

infatti, alcuni emendamenti, presentati dalla Giunta, che

prevedono ulteriori 7,3 milioni di euro di stanziamenti per

rafforzare il sistema dei consorzi industriali, garantendo

maggiori servizi alle nostre imprese e ai lavoratori e rendendo

pi? attrattivo e competitivo il nostro tessuto produttivo”.

Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale l’assessore alle

Attivit? produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

“In particolare – ha affermato Bini – proseguir? l’azione di

rilancio dell’area industriale triestina, con il finanziamento di

2 milioni di euro a vantaggio dell’Interporto al fine di creare

le condizioni per attrarre nuovi investimenti manifatturieri e

logistici nella zona”.

“Inoltre – ha aggiunto l’assessore – con 4,5 milioni di euro

destinati al Cosef verranno garantiti pi? servizi alle imprese

insediate nella Zona industriale udinese, attraverso una migliore

e pi? efficiente gestione delle acque di scarico, e ai loro

lavoratori, attraverso un’ammodernata area ristorazione nel

comune di Pavia di Udine”.

Entrando nel dettaglio di quest’ultimo intervento, l’esponente

della giunta ha spiegato che complessivi 3 milioni di euro

saranno destinati a potenziare l’impianto di depurazione acque

della ZIU, realizzare un nuovo sedimentatore e a compiere la

manutenzione delle vasche esistenti, risalenti agli anni Ottanta.

Invece, con 1,5 milioni di euro verranno garantiti

l’ammodernamento e l’ampliamento del punto ristoro a servizio

della ZIU.

“Non solo, dando seguito alle linee guida dell’Agenda FVG

Manifattura 2030, verr? individuato – con apposita delibera di

Giunta – il perimetro geografico di azione di ciascun consorzio

di sviluppo economico locale, nell’ottica – ha sottolineato

l’esponente della Giunta Fedriga – di una sempre maggior

valorizzazione delle aree industriali D2 e D3. All’interno del

perimetro individuato, i consorzi potranno infatti stipulare

intese con i Comuni per la gestione e lo sviluppo di queste zone

destinate agli insediamenti produttivi”.

Con gli emendamenti presentati in prima commissione, la dotazione

dell’assestamento sale a 153,3 milioni di euro per quanto di

competenza di Attivit? produttive e Turismo. Nel dettaglio, 69,1

milioni di euro saranno impegnati per i bandi e le iniziative

previste dall’Agenda FVG Manifattura 2030, con uno stanziamento

che porta il totale delle risorse destinate al piano industriale

a 176,6 milioni di euro.

Altri 16,9 milioni di euro andranno a vantaggio del sistema dei

consorzi di sviluppo economico locale, in parte utilizzati per

interventi di infrastrutturazione locale e per la filiera

bosco-legno e in parte per interventi puntuali a sostegno del NIP

di Maniago, del Cosef e dell’Interporto di Trieste.

Per turismo e commercio, comprensivi del sostegno a negozi di

vicinato, Pmi del Terziario, alberghi diffusi e a 4 o pi? stelle,

nonch? degli investimenti di PromoTurismoFVG per iniziative di

promozione e per il potenziamento dei poli montani, della Darsena

Porto Vecchio, del retrospiaggia a Grado e di diversi infopoint

regionali sono previsti 66 milioni di euro.

ARC/RT/al

091548 LUG 25