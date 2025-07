Fwd: comunicato stampa “mostra antologica di Maria Letizia Ghinassi”

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

*Taglio del nastro per la mostra antologica di Maria Letizia Ghinassi.

Presentazione dell’acquisizione delle opere del Maestro Antonio Romani*

Venerdì *11 luglio alle ore 18.00* il *Centro Culturale Casa Cajani* a

Gualdo Tadino, si prepara ad accogliere un evento espositivo di rilievo,

dedicando il suo spazio galleria ad una mostra antologica che celebra

l’opera di *Maria Letizia Ghinassi*, promosso dal Polo Museale di Gualdo

Tadino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale Non si tratta

solo di un’esposizione che ripercorre il suo ricco percorso artistico,

ma anche di un toccante omaggio ad un *sodalizio umano e artistico

indissolubile*: quello con il compianto *marito e compagno di vita*,

*Antonio Romani*. La concomitanza da parte del Comune di Gualdo Tadino

con l’acquisizione di un nucleo di opere pittoriche di *Antonio Romani*,

ora parte della collezione permanente della sala conferenze del Museo

Cajani, amplifica il significato di questo evento, trasformandolo in un

dialogo visivo che attraversa decenni di condivisione e ispirazione

reciproca.

*Maria Letizia Ghinassi*, nata in Umbria, a *Fossato di Vico* e a lungo

residente a *Roma* prima di scegliere la quiete della campagna di

*Gualdo Tadino*, è una figura poliedrica. La sua formazione, culminata

nel diploma in *Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma* nel 1973, è

stata il punto d’incontro per una carriera che ha saputo coniugare la

pratica pittorica con l’impegno di insegnante. Ma la sua passione per

l’arte non si è esaurita sulla tela, Maria Letizia Ghinassi ha

arricchito il panorama culturale con la sua penna, collaborando con

testate e periodici d’arte.

L’esposizione, a cura di Catia Monacelli, offre una panoramica esaustiva

dell’evoluzione artistica di Maria Letizia Ghinassi. Le opere in mostra

testimoniano le sue *sperimentazioni iniziali*, audaci, coloratissime e

geometriche, che hanno gettato le basi per la maturazione di uno stile

personale e riconoscibile. Si passa poi ai *paesaggi e vedute*, in cui

la natura e i colori emergono come fonti di rinnovata ispirazione. Un

capitolo significativo della mostra è dedicato alla *figura umana*,

indagata con sensibilità e profondità psicologica. Ma è nei *ritratti

dedicati al Maestro Antonio Romani* che si manifesta l’apice di questa

indagine. Queste opere non sono semplici effigi, ma un vero e proprio

atto d’amore, pennellate che raccontano una vita trascorsa insieme,

un’intesa profonda che ha nutrito entrambi gli artisti. Interverranno

alla presentazione il *Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore

alla Cultura Gabriele Bazzucchi. *