CS – Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Vietri sul Mare, giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 *Comunicato Stampa*

*La grande musica torna protagonista a “Vietri in Scena”*

*con il Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare*

*Vietri sul Mare, giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00*

La grande musica torna protagonista nella splendida location

dell’anfiteatro della villa comunale di Vietri sul Mare con il concerto

della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal maestro Magg.

Pantaleo Leonfranco Cammarano, che si terrà giovedì 10 luglio 2025 alle ore

21,00.

L’evento rientra nelle iniziative programmate per la X edizione della

rassegna “Vietri in Scena” dall’amministrazione comunale guidata dal

sindaco Giovanni De Simone e coordinate dall’assessore alla cultura Daniele

Benincasa.

Tra la “Marcia d’Ordinanza” di Alberto Di Miniello e “Il Canto degli

Italiani” di Goffredo Mameli e Michele Novaro, il programma spazierà dalla

marcia sinfonica “Intima Luce” del musicista vietrese Pellegrino Caso al

“Two Part Invention” di Philip Sparke, dall’ouverture “In the south

(Alassio)” di Eduard Elgar a “Il cappello di paglia di Firenze” di Nino

Rota, a “The hounds of spring” di Alfred Reed.

Nella stessa occasione verrà conferito al direttore della banda, il

salernitano Pantaleo Leonfranco Cammarano, il Premio Internazionale per

Fiati “Città di Vietri sul Mare – Costiera Amalfitana” per le categorie di

direzione e composizione.

*La Banda dell’Aeronautica Militare*

Tenuta a battesimo dal Maestro Pietro Mascagni, alla cui presenza si svolse

il primo concerto, la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare nasce

ufficialmente a Roma il 1° Luglio 1937.

Il 20 Settembre dello stesso anno, con un’esibizione all’EIAR (Ente

Italiano per le Audizioni Radiofoniche), avvia la sua attività

concertistica rappresentando la più giovane tra le Forze Armate italiane

in contesti militari e civili.

Da subito numerose tournée vedono la Banda esibirsi nei più prestigiosi

teatri italiani e internazionali favorita anche dal grande interesse

culturale che circondava un’Aeronautica già proiettata verso un futuro di

sperimentazioni tecnologiche e fregiata da numerosi primati di volo.

Bulgaria, Spagna, Belgio, Germania, Lussemburgo e poi Stati Uniti,

Argentina, Brasile, Turchia sono alcune delle tappe che la Banda ha toccato

nella sua carriera partecipando anche a festival di levatura internazionale

come Romaeuropa Festival, Ravenna Festival, Festival Settembre Musica

Torino, Festival della Valle d’Itria, Mascagni Festival, Fiati Festival di

Paestum, Festival Sui Sentieri degli Dei dell’Alta Costiera Amalfitana.

Il reparto è alle dipendenze disciplinari ed amministrative del COMAER –

Comando Aeronautica Militare Roma, mentre l’impiego è disposto dallo Stato

Maggiore Aeronautica – 5° Reparto “Comunicazione”.

Primo direttore fu il Maestro Alberto Di Miniello, autore della Marcia

d’Ordinanza dell’Aeronautica Militare e, dal Novembre 2022, la Banda

Musicale è diretta dal Maestro Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano.

*Il Maestro*

Il Maestro Direttore, Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, dirige la

Banda Musicale dell’Aeronautica Militare dal novembre 2022.

Originario di Camerota (Salerno), dove la pratica musicale riveste un ruolo

preminente nelle attività culturali e sociali della comunità, porta nella

sua attività di compositore e didatta tutta l’esperienza acquisita in

gioventù potenziata dal lungo e articolato percorso accademico: diploma di

direzione d’orchestra, diploma di musica corale e direzione di coro,

diploma di strumentazione per banda, diploma di musica elettronica, biennio

di composizione indirizzo contemporaneo accompagnati da una laurea in

Lettere Classiche all’Università Federico II di Napoli.

Segue poi corsi e masterclass tenuti dai maestri: M. Levinas, Ivan Fedele,

A. Solbiati, F. Vizioli, J. Salvarowski, I. Karabtchevsky, G. Serembe, M.

Lupone, G. Klauer, G. Nottoli.

Ha vinto il Primo Premio al Concorso di Composizione “Terenzio Gargiulo”

(NAPOLI, Ed. 2010) con un brano per soli coro e grande orchestra, e il

Primo Premio al Concorso di Composizione Musicale e Arte (ROMA, Ed. 2012)

con una composizione per ensemble strumentale e quattro danzatori eseguita

in prima assoluta presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ha realizzato la partitura della commedia musicale “L’olmo della libertà”

su libretto di Emilia Volpe e ha composto parte delle musiche della

performance musico-teatrale “Viaggi di solo andata per nove milioni di

persone” svoltasi presso il Museo dello sbarco di Salerno per il Giorno

della Memoria in collaborazione con G. Santucci, G. Turaccio e A. Carraro.

Ha diretto diverse formazioni: Orchestra S. Pietro a Majella, Orchestra

Sinfonica del Vallo di Diano, Coro Polifonico Kamaraton Cantus, US Naval

Forces Band/Allied Forces Band Naples, UMI Ensemble, Zefiro’s Ensemble,

Zefiro Chamber Orchestra, Nuova Orchestra Scarlatti.

A seguito della nomina a maestro della Banda AM ha collaborato con l’ANBIMA

Umbria (Associazione Nazionale Bande Italiane Autonome) e continua

instancabile l’attività di compositore e trascrittore elaborando numerosi

adattamenti per strumenti a fiato e percussioni del repertorio classico e

moderno.

È stato direttore del Gran Complesso Bandistico Città di Fisciano,

direttore artistico del Camerota Festival, docente nei Conservatori: “G.

Martucci” di Salerno, “A. Scontrino” di Trapani, “F. Torrefranca” di Vibo

Valentia, “U. Giordano” di Rodi Garganico (FG), “S. Giacomantonio” di

Cosenza, “D. Cimarosa” di Avellino.

*L’ufficio stampa*

Antonio Abate

___________________________________________________________________________________________

089.763838

http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it