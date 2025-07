COMUNICATO STAMPA – ASSEMBLEA GENERALE CAA, AGRUSTI: «ENERGIA E ACCIAIO STRATEGICI, SERVONO DECISIONI CORAGGIOSE»

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

Pordenone, 8 luglio 2025 – L'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico ha ratificato la proposta approvata dal Consiglio di Presidenza del 18 giugno scorso di dieci rappresentanti nel Consiglio Generale oltre a eleggere i collegi dei Probiviri, dei Revisori Contabili (questi ultimi due riconfermati) e ad approvare il bilancio consuntivo 2024.

Un’occasione, per il Presidente Michelangelo Agrusti, per un’analisi incisiva dello stato del sistema industriale – nazionale e locale – e delle sfide che li attendono a partire dalla necessità di affrontare con decisione le criticità che minano la competitività delle imprese, l’alto costo dell’energia, per esempio, «un dazio interno che ci siamo autoimposti e che ci rende meno competitivi rispetto a Paesi come Germania, Francia e Spagna».

Agrusti è ritornato sulla gravissima situazione dell’Ilva auspicando una rinazionalizzazione dell’impianto per restituirlo al sistema industriale italiano perché, ha detto, «senza quell’acciaio non si potrà né sostenere il riarmo né costruire navi competitive». Il Presidente di CAA ha inoltre rilanciato la proposta di definire come “zone militari invalicabili” gli impianti strategici per la produzione di energia e acciaio, al fine di sottrarli a interferenze.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della mancanza di manodopera, che CAA affronta con il Progetto Ghana, modello di integrazione attraverso la formazione e l’inserimento lavorativo, «una scommessa vinta che stiamo esportando in altre regioni italiane». In questo senso è attesa a Pordenone la visita del ministro dell’Agricoltura e della Pesca del Ghana per esplorare nuove opportunità di collaborazione.

Agrusti ha infine ricordato che nei prossimi mesi sarà perfezionato il piano decennale per la nuova manifattura che si propone di rafforzare le filiere, favorire la crescita dimensionale delle imprese, sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali e attrarre investimenti esteri. «Non esiste alcun destino scritto – ha concluso – spetta a noi costruire le condizioni perché l’industria italiana resti centrale nello sviluppo del Paese». Presenti in Assemblea anche il Direttore generale Massimiliano Ciarrocchi e il Presidente di Confindustria FVG, Pierluigi Zamò.

Rappresentanti Generali nel Consiglio Generale

* Gustavo BOMBEN – FAMA Srl

* Bruno CARRARO – DOMOVIP ITALIA SRL

* Lucio MORO – MORO KAISER Srl

* Boris PERIC – KB 1909 Soc. Finanz. per Azioni

* Eugenia PRESOT – Conceria Pietro Presot Srl

* Federica SARTOR – MARCOLIN COVERING SRL

* Marco ARENA – FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SpA

* Sabrina STROLEGO – ERGOLINES LAB Srl

* Pompeo TRIA – STEP IMPIANTI Srl

* Cinzia ZANATTA – ISOLCONFORT Srl

Sono stati infine confermati i seguenti collegi:

Probiviri

* Giovanni PAVAN

* Emilio TERPIN

* Mauro VERDIMONTI

* Pierluigi ZAMBON BERTOJA

* Giancarlo ZANNIER

* Elvira FIASCONE

Revisori contabili

* Andrea MARTINI – Presidente – STUDIO MARTINI

* Mirella AGUZZONI – Revisore – AGUZZONI SpA

* Fabrizio Renato RUSSO – Revisore – R.V. PARTNERS Srl

Massimo Boni