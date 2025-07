[Comune Palermo] ZTL a Vergine Maria – Dichiarazione Randazzo, Galioto e Aiello

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

«Il primo weekend della nuova Zona a Traffico Limitato a Vergine Maria,

fortemente voluta da Forza Italia con l’obiettivo dichiarato di “migliorare

la vivibilità e restituire tranquillità alla borgata”, si è trasformato in

ciò che temevamo da tempo: un concentrato di disagi, caos e proteste.-

Parcheggi selvaggi- Autobus bloccati- Mezzi di soccorso costretti a manovre

pericolose- Presidio della Polizia Municipale praticamente assenteÈ

evidente: questa ZTL, calata dall’alto e priva di una reale pianificazione,

non solo non ha risolto i problemi esistenti, ma li ha aggravati.Nel

frattempo, chi ha promosso e approvato il provvedimento resta in silenzio,

mentre la borgata scivola sempre più nel disordine.Come Movimento 5 Stelle,

da sempre favorevoli alle ZTL quando sensate e realmente utili al

territorio, abbiamo espresso voto contrario in Consiglio di Circoscrizione,

perché convinti che una misura del genere debba nascere dall’ascolto della

comunità, non da decisioni imposte senza confronto né logica.Da mesi

chiediamo un tavolo di confronto con residenti, comitati e associazioni

locali, per costruire insieme soluzioni sostenibili, realmente rispondenti

alle esigenze del quartiere.Le nostre richieste sono state sistematicamente

ignorate. Nessuna risposta. Nessun dialogo.È il momento di agire.Chiediamo

un intervento immediato e responsabile da parte dell’assessore competente e

degli uffici tecnici.Occorre una revisione profonda e urgente della ZTL,

prima che il prossimo weekend si trasformi in un altro incubo per cittadini

e lavoratori della zona»*

Lo dichiarano il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino

Randazzo ed i consiglieri M5S della settima Circoscrizione, Giovanni

Galioto e Simone Aiello.

