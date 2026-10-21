EX ILVA, TURCO (M5S): POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE, CHIAREZZA SULLA POSIZIONE DI BIRRITTERI. DEPOSITATA INTERROGAZIONE A NORDIO

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - ROMA, 20 OTT. – "Ho depositato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per fare piena luce sulle circostanze emerse in merito alla posizione dell'avvocato generale della Cassazione Luigi Birritteri, intervenuto oggi nel procedimento sull'ex Ilva di Taranto, sostenendo la necessità di bilanciare la tutela della salute con la continuità produttiva dello stabilimento. Secondo quanto riportato dalla stampa, Birritteri ha ricoperto importanti incarichi al Ministero della Giustizia durante il mandato di Angelino Alfano, oggi socio dello studio legale BonelliErede, al quale appartengono alcuni degli avvocati che assistono Ilva nel procedimento davanti alla Cassazione. A queste circostanze si aggiunge un ulteriore elemento: Birritteri è stato nominato capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia su proposta dello stesso Ministro Nordio, durante il Governo Meloni, prima del suo ritorno in Cassazione ad aprile 2026. Non intendiamo mettere in discussione l'autonomia della magistratura né formulare accuse preventive. Ma proprio a tutela della sua indipendenza riteniamo indispensabile chiarire se siano state adeguatamente valutate eventuali ragioni di astensione, anche alla luce della segnalazione avanzata dai legali dei cittadini di Taranto. Con l'interrogazione chiedo quindi a Nordio di chiarire, nei limiti delle proprie competenze, se risultino effettuate verifiche da parte degli organi competenti e quali iniziative istituzionali intenda eventualmente assumere per assicurare il pieno rispetto delle garanzie di imparzialità previste dall'ordinamento. Su una vicenda che coinvolge il diritto alla salute di un'intera comunità, la sicurezza dei lavoratori e il futuro ambientale e industriale di Taranto, non possono rimanere dubbi irrisolti. La salute dei cittadini non può continuare a essere subordinata alle esigenze della produzione. E proprio per questo è indispensabile che ogni decisione venga assunta nella piena indipendenza, imparzialità e trasparenza delle istituzioni. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo. Merita verità, giustizia e garanzie, non altre zone d'ombra".
Trending
- Regione, siglato l’accordo con EniMed per il progetto Gemini. Schifani e Sammartino: «Vicini ai pescatori di Licata, 2 milioni di compensazioni»
- Agenzia nr. 1813 – Agenda del Consiglio
- Ucraina, le proposte di Oslo alla prova di Mosca
- RIPAM, AIELLO (M5S): COMUNI IN DIFFICOLTÀ, GOVERNO CHIARISCA E TUTELI CANDIDATI
- Comunicato Stampa 1848/2026 Approvato il Bilancio Consolidato 2025, assessore Giacinti: “Gruppo Regione in salute. Utile di 158 mln e patrimonio netto a 3,4 mld
- Scontri a Milano e violenza giovanile. Maran (PD): «Solidarietà a forze dell’ordine, commercianti e lavoratori. Serve trasparenza sugli algoritmi dei social media»
- Consiglio comunale, approvata l’ottava variazione di bilancio
- EX ILVA, TURCO (M5S): POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE, CHIAREZZA SULLA POSIZIONE DI BIRRITTERI. DEPOSITATA INTERROGAZIONE A NORDIO
- FDI presenta mercoledi 21 ottobre Osservatorio sulle Città UGL 2026
- IL COMUNE COMUNICA – “Bari in scena: Giovani, Grandi opere e Impatto generazionale”: al via domani il confronto tra istituzioni e studenti sul futuro della città
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu