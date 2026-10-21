Consiglio comunale, approvata l’ottava variazione di bilancio

Passa con 19 voti favorevoli e 10 contrari. In apertura della seduta le congratulazioni all'atleta pistoiese di pattinaggio artistico Sveva Lucarelli, che parteciperà alla Coppa Europa 2026 in Germania

Il Consiglio comunale di ieri si è aperto con la comunicazione del sindaco Giovanni Capecchi per esprimere le più vive congratulazioni a Sveva Lucarelli, atleta pistoiese classe 2009, per la sua recente convocazione in Maglia Azzurra per la Coppa Europea 2026 e per i prestigiosi traguardi raggiunti nella disciplina del pattinaggio artistico. A unirsi alle congratulazioni del primo cittadino sono stati Alessandro Sabella (Forza Italia – Amo Pistoia), Paolo Biagioli (lista Capecchi Sindaco), Samuela Breschi (Avanti Pistoia), Matteo Pomposi (Fratelli d'Italia), Cinzia Cerdini (Lega), Adele Iozzelli (Avs – Sce – Possibile), Antonella Cotti (PD) e il presidente del Consiglio comunale Paolo Tosi. Al termine è stata consegnata una pergamena a Sveva Lucarelli per il grande risultato raggiunto, che porta la città di Pistoia sul panorama internazionale.

Il provvedimento è stato presentato in aula dall'assessore al bilancio Mattia Nesti.

«La variazione di bilancio – ha detto Nesti – è un momento di verifica della situazione economica del Comune dopo l'estate, finalizzato ad aggiornare le previsioni di spesa e a individuare le priorità dell'Amministrazione. La manovra riguarda sia la spesa corrente, per la quale si rendono necessari alcuni stanziamenti obbligatori, sia gli investimenti, sui quali l'Amministrazione interviene destinando le risorse disponibili a opere considerate prioritarie».

Spesa corrente

Entrate e maggiori costi. «Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, – ha proseguito l'assessore – si registrano alcuni segnali positivi sul fronte delle entrate, in particolare per i proventi cimiteriali, le sanzioni urbanistiche e l'addizionale Irpef, che presenta un andamento crescente negli ultimi anni. Tuttavia, la principale criticità è rappresentata dall'aumento delle spese, soprattutto di quelle obbligatorie, che incidono significativamente sulle risorse a disposizione del Comune».

Tra queste spicca il costo dell'energia elettrica, per il quale la variazione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 300.000 euro, destinato all'illuminazione pubblica e ai consumi degli immobili comunali. L'incremento dei prezzi, legato anche al contesto internazionale e alla guerra, ha ripercussioni sul bilancio del 2026 e continuerà a incidere anche su quello del 2027. L'assessore sottolinea che, pur non potendo intervenire direttamente sulle cause di questi aumenti, l'Amministrazione intende valutare nel lungo periodo misure di efficientamento energetico e ottimizzazione di consumi.

Ulteriori maggiori spese riguardano il nuovo appalto di pulizia degli immobili comunali, per il quale per confermare gli stessi servizi sono necessari 210.000 euro aggiuntivi, e l'adeguamento dei costi di alcune gestioni in essere, tra cui quella dello stadio comunale.

Manutenzione del verde, delle strade e degli edifici comunali. Una volta garantita la copertura delle spese obbligatorie, le risorse residue vengono destinate ad alcuni interventi già individuati come prioritari nella precedente manovra di riequilibrio di bilancio di luglio. In particolare, vengono stanziati 90.000 euro per la manutenzione del verde pubblico e ulteriori 90.000 euro per la manutenzione ordinaria delle strade e il taglio dell'erba lungo la viabilità. La variazione prevede inoltre risorse per la manutenzione del patrimonio comunale, con particolare attenzione agli adeguamenti necessari per rispettare le normative antincendio negli edifici scolastici comunali e nelle altre strutture di proprietà del Comune.

Cultura ed eventi natalizi. «Una parte degli stanziamenti – ha spiegato l'assessore Nesti – viene destinata alle politiche culturali, con l'obiettivo di valorizzare i mesi conclusivi dell'anno in cui Pistoia è Capitale italiana del Libro. L'Amministrazione intende organizzare iniziative e appuntamenti culturali per concludere il percorso con ulteriori occasioni di partecipazione per la cittadinanza. Le risorse riguardano anche il periodo natalizio, sia per la comunicazione degli eventi sia per il finanziamento delle iniziative culturali e degli spettacoli, a partire dal concerto di Capodanno. La scelta è quindi quella di sostenere la programmazione culturale anche nella parte finale dell'anno, compatibilmente con le disponibilità del bilancio».

Biblioteca Forteguerriana, intervento straordinario. Si tratta di una spesa di carattere straordinario con uno stanziamento di 100.000 euro, finanziato attraverso l'avanzo libero, per la conservazione e la disinfestazione del patrimonio librario della Biblioteca Forteguerriana. Il problema è presente da diversi anni, ma negli ultimi mesi si è aggravato, rendendo necessario un intervento specifico. «L'operazione è finalizzata a preservare il patrimonio librario storico della città – ha evidenziato l'assessore al bilancio – e, allo stesso tempo, a garantire condizioni di lavoro adeguate per i dipendenti comunali, anch'essi esposti alle conseguenze dell'infestazione. Trattandosi di una spesa straordinaria e non ripetitiva, viene finanziata utilizzando l'avanzo libero».

Spesa per investimenti

Bonifica dell'area del Fornacione. Uno degli interventi più rilevanti sul fronte degli investimenti riguarda l'area del Fornacione, dove era inizialmente prevista la realizzazione di un parcheggio finanziato con fondi PNRR. Il ritrovamento di frammenti di amianto ha comportato la sospensione del cantiere e la messa in sicurezza temporanea dell'area attraverso l'installazione di teli certificati.

«Con questa variazione – ha detto Nesti – il Comune stanzia 500.000 euro per la caratterizzazione del terreno e la rimozione dell'amianto, secondo le prescrizioni di Arpat. L'intervento rappresenta un passaggio preliminare indispensabile per garantire la sicurezza dell'area, tutelare le persone che la frequentano, compresi gli utenti della scuola, e consentire in futuro la progettazione e realizzazione di nuove opere pubbliche, anche con la partecipazione dei residenti».

Verde pubblico e forestazione urbana. «La variazione – ha sottolineato l'assessore al bilancio – destina complessivamente 550.000 euro agli interventi sulle aree a verde della città, in coerenza con gli impegni assunti dall'Amministrazione per migliorare la qualità degli spazi pubblici e incrementare il patrimonio arboreo».

Tra gli interventi previsti rientrano la messa a dimora di nuove alberature nell'area giochi dello Sperone, la riqualificazione del campetto da playground della zona di Bonelle 80, considerato da tempo bisognoso di interventi, e l'avvio di operazioni di forestazione urbana. Queste ultime interesseranno l'area di Panorama e quella del parcheggio Cellini, dove verranno piantati nuovi alberi. L'obiettivo è tradurre gli impegni sul verde pubblico in interventi concreti di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

Adeguamenti di sicurezza dello stadio comunale. Tra le spese per investimenti figurano anche 150.000 euro destinati all'installazione delle barriere richieste dalla commissione di sicurezza per consentire il regolare svolgimento delle partite della Pistoiese nello stadio comunale. L'assessore Nesti evidenzia che si tratta di un intervento necessario per rispettare le prescrizioni previste e garantire le condizioni di sicurezza richieste per l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Interventi di manutenzione e sicurezza nelle frazioni. La variazione comprende anche alcuni interventi puntuali che riguardano diverse zone del territorio comunale e che, secondo l'assessore, sono attesi da tempo dalle comunità interessate. In particolare, sono previsti il ripristino della scarpata di Vinacciano, un intervento sul sottopasso stradale di Iano e la sistemazione del cedimento stradale di Cucciano. «Si tratta di opere circoscritte – ha spiegato Nesti -, ma importanti per migliorare la sicurezza e le condizioni di vita quotidiana dei residenti. Questi interventi, pur non avendo necessariamente dimensioni economiche rilevanti rispetto alle opere più grandi, possono produrre effetti concreti per chi vive e frequenta ogni giorno le aree interessate».

Spese per danni causati dagli eventi meteorologici di agosto. Nel suo intervento, l'assessore Mattia Nesti ricorda inoltre che, dopo gli eventi meteorologici di agosto, il Comune ha dovuto sostenere circa 200.000 euro per interventi urgenti di ripristino. Queste risorse non compaiono direttamente nella variazione in discussione, perché sono state finanziate attraverso capitoli di bilancio già esistenti. I danni hanno interessato soprattutto la copertura del cimitero principale di Pistoia, quella del cimitero di Chiazzano e una parte della guaina sopra lo stadio comunale, oltre ad altri edifici di proprietà comunale. Le risorse sono state necessarie per affrontare le conseguenze degli eventi meteorologici e intervenire sulle strutture danneggiate, rappresentando un ulteriore impegno per il bilancio dell'Ente.

Al termine dell'intervento dell'assessore Mattia Nesti, Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento per trasferire i 100.000 euro previsti per la spolveratura e la disinfestazione del patrimonio librario della Biblioteca Forteguerriana al capitolo di spesa dedicato al decoro urbano. Secondo la proposta del gruppo, l'intervento sul patrimonio librario potrebbe essere finanziato attraverso l'Art Bonus, lo strumento di agevolazione fiscale destinato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Le risorse liberate sarebbero state invece destinate all'acquisto di arredi verdi per il centro storico. L'emendamento ha ricevuto parere tecnico favorevole, ma non è stato approvato dal Consiglio comunale.

Dopodiché si è passati alla discussione generale e tra gli altri sono intervenuti i consiglieri Alesssandro D'Errigo (Capecchi Sindaco), Cinzia Cerdini (Lega) e Tina Nuti (Civici Riformisti).

«A nome della Lista Civica Capecchi Sindaco – ha detto il capogruppo Alessandro D'Errigo -, pieno e convinto apprezzamento per le scelte effettuate dalla Giunta in questa variazione di bilancio. Si tratta di una operazione che rispetta le linee programmatiche con le quali ci siamo presentati agli elettori e ai cittadini che, con il loro voto, hanno dimostrato di apprezzare e condividere affidandoci il mandato di governare.

Grande attenzione alla questione ambientale e al contrasto ai mutamenti climatici, sfide ha posto al centro della propria azione politica. Ne sono la prova i progetti in fase di esecutività legati alla riforestazione urbana, che vedranno la piantumazione di oltre 200 nuovi alberi. Accanto all'ambiente, c'è la cura della socialità e del benessere dei nostri cittadini mediante l'impegno a riqualificare e creare nuove aree di aggregazione per favorire la partecipazione, il libero incontro, lo sport e la valorizzazione del tempo libero e del gioco. Inoltre si danno risposte a situazioni complesse e onerose come la rimozione dell'amianto dal parcheggio del Fornacione e la realizzazione di barriere mobili allo stadio comunale "Marcello Melani". Nonostante queste ingenti spese, inevitabili e urgenti, l'amministrazione si impegna nella salvaguardia del territorio e nella lotta al dissesto idrogeologico investendo risorse sognificative dove servono. Infine uno sguardo attento alla conservazione dell'inestimabile patrimonio culturale della città. Vogliamo rivolgere un ringraziamento al Sindaco, alla Giunta e, in modo particolare, all'assessore Mattia Nesti e ai tecnici comunali per la loro disponibilità ed efficienza».

«Il nostro compito non è quello di prendere atto di decisioni già assunte – ha sottolineato la capogruppo della Lega Cinzia Cerdini – ma di valutarle, discuterle e verificarne la coerenza con gli interessi della città. L'opposizione non ha il dovere di dire sempre no, così come la maggioranza non dovrebbe considerare ogni osservazione critica, un ostacolo. Il confronto serve proprio a migliorare le decisioni e a rendere più trasparente l'azione amministrativa. Per questo ci aspettiamo risposte puntuali sulle destinazioni dell'avanzo, sulle opere pubbliche interessate dalle variazioni, sugli acquisti programmati e sui tempi di attuazione degli interventi. Il nostro giudizio su questo provvedimento non può dipendere soltanto dalla correttezza formale degli atti. Deve tenere conto delle priorità individuate, della qualità della programmazione e della capacità di trasformare le risorse disponibili in servizi e opere utili alla comunità. Pistoia ha bisogno di una programmazione chiara, di risorse utilizzate con responsabilità e di impegni che si traducano in risultati misurabili».