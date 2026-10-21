FDI presenta mercoledi 21 ottobre Osservatorio sulle Città UGL 2026

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - L'incontro, su iniziativa dell'On. Marco Cerreto, vedrà intervenire: Ada Fichera, Responsabile dell'Osservatorio sulle Città UGL; Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone; Matilde Celentano, Sindaco di Latina; Marco Corsaro, Sindaco di Misterbianco; Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara; Claudio Scajola, Sindaco di Imperia; Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì; Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL. Modererà Guglielmo Pannullo, del Secolo d'Italia.
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