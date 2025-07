(ACON) ASSESTAMENTO. PELLEGRINO (AVS): SALUTE, APPREZZIAMO AVANZAMENTO SCELTE

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 8 lug – "Apprezziamo l'avanzamento di scelte

proposte dall’assessorato in materia socio-sanitario, soprattutto

per quel che riguarda alcune misure che erano state gi? proposte

da esponenti della minoranza e che l’assessore ha giustamente

fatto sue. Manteniamo per? una salda preoccupazione per la

situazione socio-sanitaria della nostra regione e per i cittadini

e cittadine che si trovano giornalmente in difficolt?. In

quest’ottica ho fatto alcune richieste per comprendere

maggiormente alcuni temi che stanno a cuore ai nostri

corregionali”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino,

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della discussione

dell’assestamento di bilancio di competenza dell’assessore

regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilit? Riccardo

Riccardi, in III Commissione. “Sono da apprezzare le borse di

studio, gli incentivi alla professione infermieristica e il

sostegno per le abitazioni nei confronti di chi non ? residente,

cos? come inserite in questa legge di assestamento. Ma quello che

pi? emerge all’attenzione ? il capitolo riferito al comparto

delle cooperative socio sanitarie. Un passaggio su quest’ultimo

tema ? indispensabile. Questo settore, ovvero il terzo, pur

potendo dare un ottimo supporto non pu? certo sostituire il

pubblico, soprattutto perch? da un lato possono essere visti come

possibili risolutori del problema e per contro, non essendo in

grande misura sul nostro territorio, se i problemi non si

risolvono, rischiano di essere additati come la causa di una

d?b?cle della tenuta socio-sanitaria della Regione”.

Prosegue Pellegrino: “Ho ritenuto di portare avanti alcune

proposte emendative che sono state attenzionate dall’assessore

sui malati oncologici e i trattamenti antitumorali, sui costi di

sostituzione delle batterie delle carrozzine a motore elettrico e

sulle agevolazioni in materia di trasporto pubblico regionale e

locale delle persone affette da epilessia. Oltre a questo,

ripresenter? un emendamento a favore dei Mmg per finanziare

misure per l’individuazione di sedi da mettere a disposizione

nelle zone in cui risultino posizioni non coperte e definire

soluzioni per il mantenimento di un presidio sanitario nei

territori pi? disagiati. Porter? nuovamente all’attenzione

dell’Aula anche un emendamento che propone la realizzazione di

screening relativi alla osteoporosi per le donne over 55, post

menopausa attraverso l’analisi della densitometria ossea, al fine

di prevenire il ricorrere di fratture da fragilit? nella

popolazione femminile della regione. In ultimo – conclude

l’esponente rosso-verde – una preoccupazione in merito agli

psicologi nei Csm che mancano, anche a fronte di una richiesta

specifica del servizio che chiede un supporto psicologico

interno, costringendo i pazienti a cercare ausilio nel privato

tout court”.

