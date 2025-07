(ACON) ASSESTAMENTO. MARTINES-POZZO (PD): BENE MENO OSPEDALE E PI TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 (ACON) Trieste, 8 lug – "Finalmente si parla pi? di risorse che

vanno all’assistenza territoriale e al variegato mondo del

sociosanitario e meno da destinare alla rete ospedaliera”. La

affermano, in una nota, i consiglieri regionali Francesco

Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) intervenuti oggi in III

Commissione riunita per esaminare le parti di competenza

dell’Assestamento di bilancio 2025-27.

“Sulla rete ospedaliera, importanti sono le misure e le risorse

messe a bilancio per agevolare e motivare le nuove generazione a

dedicarsi alla laurea in infermieristica, misura tendente a

risolvere parzialmente la carenza di personale infermieristico

nella nostra regione”. Tutte le altre risorse, continuano

Martines e Pozzo, “rispondono alla volont? e alla necessit? di

mettere in atto misure che rispondano al modo di pensare e fare

meno ospedale e pi? territorio”.

“Quando parliamo di pi? territorio – ribadiscono i due dem – ci

riferiamo alle risorse per nuove esperienze di abitare inclusivo,

rivolto alle persone anziane e ai disabili, gli aiuti finanziari

ai conti delle case di riposo in termini di conversione di

contributi pluriennali, le modifiche alla legge 20/2006 per

aggiornare i modi e termini per incentivare l’inserimento

lavorativo delle persone svantaggiate coinvolgendo le cooperative

sociali”.

“Chiaramente – sottolineano ancora Martines e Pozzo – sar?

necessario che tutte queste misure, ma anche il riempimento di

personale delle future case di comunit?, trovino un loro

applicazione quanto prima possibile, perch? la presa in carico

del paziente sul territorio e la capacit? di mettere in atto

azioni di prevenzione che possano alleggerire la pressione sugli

ospedali e rendano efficienti i servizi territoriali,

relativamente anche a una degna operativit? degli ambiti e dei

distretti”.

“Interessante – commentano inoltre – la nuova funzione che si

vuole assegnare alle farmacie con una maggiore integrazione delle

stesse nel sistema sanitario regionale (diventeranno fornitori di

servizi) e lo sviluppo della telemedicina”.

Infine, concludono i due consiglieri dem, “sulla rete oncologica

l’Opposizione ha il dovere di controllare che quel piano venga

puntualmente rispettato, tenendo conto della necessaria

tempistica e degli aspetti operativi”.

