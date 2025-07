(ACON) ASSESTAMENTO. FASIOLO (PD): ASSESSORE RICCARDI SULLA VIA DI DAMASCO

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 8 lug – "Riccardi sulla via di Damasco. Ci sono

voluti degli anni, ma alla fine ? arrivato il riconoscimento di

alcune delle proposte avanzate dal Pd sulla sanit?. Ed ecco che

oggi registriamo questa nuova apertura della Giunta sulle

necessit? dei territori, a partire dai medici di medicina

generale, al personale infermieristico, ma anche telemedicina e

cronicit? che fino a poco tempo fa erano ambiti inarrivabili, e

le poste su anziani e disabilit?”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) intervenuta oggi in Terza commissione riunita per esprimere

il parere sulle parti di competenza dell’assestamento di bilancio.

Fasiolo pone inoltre la necessit? di “aperture ulteriori per la

medicina generale, per renderla attrattiva attraverso una

moltitudine di sostegni come l’assistente di studio e altri

supporti utili. Si ? aperta oggi un’interlocuzione con

l’opposizione che con le sue proposte ha portato contributi

significativi. Oggi abbiamo ribadito che non erano posizioni

ideologiche le nostre ma suggerimenti seri e di facilitazione.

L’attivit? dei medici di medicina territoriale – insiste Fasiolo

– va facilitata, vanno date premialit? agli infermieri e va resa

appetibile ai giovani la professione medica”.

Infine, conclude, “le attenzioni alle cronicit? e agli anziani

dovranno per? essere implementate, incentivando i medici di base

nelle zone disagiate, favorendo facilitazioni e incentivi per chi

ha pi? pazienti o dando la possibilit? di agevolazioni per i

medici sovraccarichi di pazienti. Sulla rete oncologica, in

conclusione, la battuta finale di Riccardi ? stata su un no al

cambiamento”.

