(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Piazza Italia, Frassinetti (FdI): “Nuove indicazioni nazionali sono ritorno alla scuola delle conoscenze. Stiamo attuando una vera e propria rivoluzione culturale”

“Stiamo attuando come Governo una vera e propria rivoluzione culturale che parte dalla scuola, finalmente si è intervenuti con delle modifiche ad una scuola che stava andando sempre di più verso il baratro, cercando di rimettere alcune materie al centro. Mi riferisco per esempio alla geografia che era pressoché sparita, alla storia nella sua accezione più completa, con un focus particolare sull’identità italiana, sul risorgimento e sulla grande guerra. Quindi il rilancio della cultura della conoscenza che non deve essere contrapposta alla competenza. La competenza è importante laddove esiste una conoscenza e una trasmissione del sapere strutturato ed è su questa linea che si va dal potenziamento della lingua latina alle medie all’insegnamento della scrittura in corsivo ormai quasi scomparsa. A chi ci critica affermando che questo sia un ritorno al passato, rispondo che invece questo è un ritorno alla scuola vera. Abbiamo agito partendo dall’emergenza che si evince proprio dai risultati dell’OCSE che fotografano una situazione della scuola italiana in difficoltà dove gli studenti fanno fatica ad interpretare un testo ed hanno vistose lacune in grammatica e sintassi. Per questo è necessario intervenire con urgenza partendo proprio dalle scuole primarie e secondarie inferiori” così il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, on. Paola Frassinetti, durante “Piazza Italia”, l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia all’Eur a Roma.

Roma, 5 luglio 2025