GEOLOGIA E AMBIENTE. POSADA, 21-25 LUGLIO: OTTAVA EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL FINANZIATA DALLA RISERVA DI BIOSFERA PER FORMARE 25 DOCENTI. ISCRIZIONI ENTRO L’11

Posada, 5 luglio 2025 – “Geologia e Ambiente – sostenibilità tra modelli e strumenti, in laboratorio e sul terreno” è il titolo dell’ottava edizione della Summer school che si terrà dal 21 al 25 luglio nella sede del Ceas Casa delle Dame all’ex Peschiera di San Giovanni di Posada. La scuola di alta formazione punta a incentivare uno sviluppo sostenibile in armonia con le specificità e le esigenze del territorio coinvolto ed è rivolta, con 25 posti disponibili a partecipazione gratuita, ai docenti di discipline scientifiche delle scuole secondarie. Le iscrizioni dovranno essere perfezionare entro il prossimo 11 luglio collegandosi e seguendo le istruzioni al seguente link: https://sites.unica.it/pls/2025/06/09/summer-school-2025-per-gli-insegnanti-della-scuola-secondaria/

Il progetto. L’iniziativa, finanziata con risorse regionali dalla Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada, Montalbo (per il tramite del Parco di Tepilora), è organizzata dal Corso di Laurea in Geologia del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, in collaborazione con l’Ordine regionale dei Geologi. La Summer School rappresenta uno dei “Progetti Faro” previsti dal Piano d’Azione della Riserva della Biosfera, con l’obiettivo di promuovere i principi del Programma MaB Unesco delineati nel Lima Action Plan e nelle Linee guida del Comitato tecnico nazionale Uomo e Biosfera (presso il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). La scuola è inoltre patrocinata da ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e dalla Sezione Sardegna dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), ed è inserita sulla piattaforma SOFIA del ministero

dell’Istruzione.

Il programma. Il programma prevede 40 ore di formazione, per cui sarà rilasciata una certificazione, e affronterà tematiche come il dissesto idrogeologico, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la tutela degli ecosistemi fluviali e terrestri.