(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Il Capo della Polizia in visita al Policlinico Umberto I ai poliziotti rimasti feriti durante l’esplosione del distributore a Roma.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, nel tardo pomeriggio, si è recato all’ospedale Policlinico Umberto I per sincerarsi delle condizioni di salute degli agenti ricoverati, a seguito delle ferite riportate durante l’intervento per l’esplosione del distributore di benzina, avvenuta stamattina a Roma, in Viale Dei Gordiani.

Il Prefetto Pisani ha voluto dimostrare la vicinanza della grande famiglia della Polizia di Stato agli agenti e alle loro famiglie.

Il Capo della Polizia era accompagnato dal Questore di Roma, Roberto Massucci.

Roma, 4 luglio 2025