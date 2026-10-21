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Puglia

Cs pubblicazione graduatoria per contributo caregiver familiari

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Pubblicata sul sito del Comune la graduatoria
per il contributo una tantum a caregiver di persone con gravissime disabilità
(non autosufficienti) annualità 2024

 

E' stata pubblicata sul sito del
Comune di Martina Franca la graduatoria per l'assegnazione di un contributo
economico una tantum destinato ai caregiver familiari di persone con disabilità
gravissima non autosufficienti.

Il contributo, di 500,00 euro, finanziato
attraverso il Fondo caregiver annualità 2024, è destinato ai caregiver
familiari che assistono persone residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale di
Martina Franca/Crispiano, riconosciute in situazione di gravità ai sensi
accompagnamento.

La graduatoria è stata approvata
con determina dirigenziale n. 3501 del 20 ottobre 02026 pubblicata sul sito del
Comune all'albo pretorio e a questo link  

 

 

(AGENPARL)
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