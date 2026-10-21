(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Orizzonti educativi
Sabato 24 ottobre alle ore 9.30 al Cinema 4 Mori
Livorno, 21 ottobre 2026 – Sabato 24 ottobre alle ore 9.30 (ore 9 registrazione) al Cinema 4 Mori si terrà un incontro dal titolo "Modelli di intelligenza e sviluppo intellettivo nei primi anni di vita": una Lectio Magistralis sull'evoluzione del modello di intelligenza con focus particolare sul percorso di sviluppo durante i primi 6 anni di vita del bambino e sul comportamento di genitori, insegnanti e educatori per favorirne il progresso intellettivo.
L'evento, a cura dell'Ufficio Sistema integrato infanzia 0-6 anni del Comune di Livorno con la collaborazione dell'Agenzia formativa UP, è rivolto al personale educativo, insegnante, ausiliario e a tutta la cittadinanza.
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