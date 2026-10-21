Cortei: Fossi (Pd), governo litiga sui mandanti invece di ascoltare disagio e garantire sicurezza

"Mentre il paese è in ginocchio e chiede risposte sul caro vita, sulle difficoltà dei giovani e sul disagio sociale, il Governo Meloni riesce persino a litigare sulla presunta regia esterna delle violenze nei cortei. Tajani e Crosetto ipotizzano mandanti stranieri, Salvini e Piantedosi li escludono: una confusione che non aiuta a fare chiarezza e sposta l'attenzione dalle responsabilità politiche di chi dovrebbe governare": è quanto dichiara il deputato Dem Emiliano Fossi.

"Le violenze vanno condannate senza ambiguità e chi le commette deve essere individuato e perseguito. Ma non si può liquidare ogni forma di protesta come delinquenza, né ignorare le ragioni del disagio sociale. Il governo dovrebbe ascoltare, affrontare i problemi reali e garantire la sicurezza, non alimentare polemiche. La sicurezza non si costruisce con le dichiarazioni contraddittorie, ma con i fatti e con risposte concrete ai cittadini": conclude.

Roma, 21 ottobre 2026