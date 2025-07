Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 04/07/2025

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

III commissione: Sì ad assestamento e rendiconto generale

La commissione guidata da Stauder ha dato parere favorevole al disegno di legge “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” e ai disegni di legge di Rendiconto generale e Rendiconto generale consolidato 2024.

Concorso di idee per le scuole medie: Mobilità accessibile al centro dell’attenzione

Organizzato dall’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità insieme alle tre Direzioni scolastiche, è stato presentato all’assessore alla Mobilità. Brigitte Hofer: “È importante promuovere già nelle giovani e nei giovani la consapevolezza per le barriere nella vita quotidiana”

Lavori Consiglio: Sì all’elenco degli enti del Terzo settore

Approvato con 28 sì e 1 astensione il dlp 46/25: Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore. Rinviato l’esame della legge sulla democrazia diretta. La prima sessione di luglio è terminata.

