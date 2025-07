[Comune Palermo] Sabrina Figuccia (Lega): “Serve un nuovo regolamento che tuteli gli animali, ma anche i diritti di chi lavora con dignità”

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 Si inoltra quanto segue

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“In un momento in cui il dibattito sul futuro delle carrozze a trazione

animale sta generando forti contrapposizioni, ritengo doveroso ribadire una

posizione di equilibrio e buon senso. È fondamentale lavorare a un nuovo

regolamento che metta al centro il benessere degli animali, ma senza

dimenticare che i cocchieri di Palermo detengono regolarmente una licenza e

svolgono un lavoro antico, dignitoso e legittimo.

La maggior parte di questi lavoratori ama profondamente i propri cavalli,

li cura e li rispetta come membri della famiglia. È sbagliato e ingiusto

generalizzare o trasformare questo settore in un bersaglio di odio e

sospetto.

La gogna mediatica che si è scatenata rischia di travolgere persone

perbene, padri di famiglia, che non hanno mai chiesto di sottrarsi ai

controlli delle forze dell’ordine, né si sono opposti al rispetto di regole

giuste e sacrosante. Ciò che chiedono – e che io condivido – è di non

essere trattati per ciò che non sono. Per questo motivo, venerdì pomeriggio

incontrerò personalmente i cocchieri, i loro cavalli e visiterò i luoghi in

cui operano, per ascoltare la loro voce e raccontare l’altra faccia della

medaglia. Dietro a ogni carrozza ci sono uomini e famiglie che chiedono

solo rispetto, riconoscimento e dignità. È nostro dovere ascoltarli e

costruire insieme un percorso di evoluzione e modernizzazione, senza

alimentare divisioni e pregiudizi.”

Lo dichiara Sabrina Figuccia Capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di

Palermo