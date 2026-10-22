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Politica Interna

Trenitalia. Grimaldi (Avs): Le mobilitazioni servono sempre. La protesta paga, ora rivogliamo i Carnet

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - paga, ora rivogliamo i Carnet*
Le mobilitazioni servono sempre. La protesta paga. Lo dichiara Marco
Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo l'annuncio di Salvini
sulla sospensione della cancellazione del carnet smart di Trenitalia per i
pendolari.

Se Trenitalia fa un passo indietro – prosegue il vicecapogruppo rossoverde
alla Camera – è grazie ai pendolari che in questi giorni si sono fatti
sentire, io ho fatto solo da megafono a loro, a chi mi ha scritto a ogni
orario del giorno, ai comitati, alle associazioni, a chi ogni mattina e
ogni sera prende il treno spesso stando pure in piedi. Avevano ragione
loro. Ora però non basta sospendere. Il carnet non è un regalo, è un
viaggio pagato. Va confermato, non messo in stand-by in attesa del prossimo
aumento. Difendere il carnet significa difendere chi usa il treno per
lavorare e studiare, non chi fa cassa sui pendolari durante il carovita più
duro degli ultimi 20 anni. Continuiamo a mobilitarci: senza pressione dal
basso questi diritti ce li tolgono in silenzio, conclude Grimaldi.

(AGENPARL)
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