AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): DAL GOVERNO MELONI 70 MILIONI CONTRO IL CARO GASOLIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri destina 70 milioni di euro al contrasto del caro carburanti, con 60 milioni per l’agricoltura e 10 milioni per la pesca attraverso contributi a fondo perduto sulle spese ammissibili. Un sostegno al reddito delle imprese e alla competitività delle filiere, che conferma l’impegno del Governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida per due settori fondamentali per l’economia e la sicurezza alimentare nazionale. Il costo del gasolio pesa sui bilanci di agricoltori e pescatori e richiede risposte concrete per salvaguardare produzione e occupazione. Ora è fondamentale garantire tempi rapidi nell’attuazione delle misure e nell’erogazione dei contributi”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura