Torna la “Festa dell’Olivo e dell’Olio”: domenica 25 ottobre al Centro Commerciale la XX edizione

Una giornata tra tradizione agricola, gusto, spettacoli e la premiazione dell'"Olio Novo"

Livorno, 22 ottobre 2026 – Domenica 25 ottobre, dalle ore 10 alle 19, negli spazi del Centro Commerciale La Leccia, la "Festa dell'Olivo e dell'Olio" celebra la sua ventesima edizione. Una manifestazione pensata per avvicinare la città alla campagna ed all'agricoltura produttiva, coinvolgendo il tessuto associativo locale, e valorizzare l'olivo, pianta simbolo del paesaggio toscano, e l'olio, elemento base della dieta mediterranea.

L'appuntamento, organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Etruria con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno e la collaborazione di numerose realtà del quartiere, propone un ricco programma di eventi legati alla cultura contadina, al sociale, allo sport e al divertimento per tutte le età.

Fin dalla prima mattina, il centro commerciale si animerà con la mostra mercato dei prodotti agricoli di "Donne in Campo" a cura dell'Associazione Donne in Campo Toscana, con quella degli operatori dell'ingegno e con la mostra fotografica a cura del Gruppo fotografico Il Gabbiano del Centro Sociale La Leccia. Presente anche l'angolo del sociale.

Momenti clou legati ai protagonisti della terra saranno alle 11 la premiazione del coltivatore più anziano e alle 11.30 la premiazione dell'olio extra vergine di oliva "olio novo".

Tra i numerosi i momenti pensati per coinvolgere la cittadinanza il cartellone prevede una esibizione degli allievi della scuola di danza "New Project Dance" con la direzione artistica di Roberta Ulivieri e il gran finale all'insegna della risata con lo spettacolo comico "Sono arrabbiatissimo" di e con Claudio Marmugi.

Ampio spazio sarà riservato ai più piccoli con attrazioni e laboratori attivi per tutto l'arco della giornata: il "Battesimo della sella" con i pony dell'Associazione Giacche Verdi Livorno, i gonfiabili e la pesca delle ochette, il camp di basket dell'U.S. Livorno (Vieni a giocare con i Leoni Amaranto) e la gimkana ciclistica del G. S. Carli Salviano.

Inoltre, dalle 14 alle 16, la ludoteca comunale "Il Giamburrasca" organizzerà giochi e laboratori tematici dal titolo "La fiera di campagna".

Questo il programma dettagliato

Ore 10.00 – 19.00

Mostra Mercato prodotti agricoli di "Donne in Campo" a cura dell'Associazione Donne in Campo Toscana

Mostra Mercato operatori dell'Ingegno

Mostra fotografica a cura del Gruppo fotografico Il Gabbiano del Centro Sociale La Leccia

L'angolo del sociale

Per tutta la giornata si svolgeranno eventi per grandi e piccini

Intrattenimento con Cavalli Pony "il battesimo della sella" a cura dell'Associazione Giacche Verdi Livorno

GIOCHI CONFIABILI E ROTONDA PESCA OCHETTE a cura di Ivano Caprile

CAMP DI BASKET per bambini a cura di U.S. Livorno "Vieni a giocare con i Leoni Amaranto"

G.S. CARLI SALVANO ti aspettano all'area Gimkana "Non hai la bici? Te la diamo noi!" Allacciati il casco e vai!

ORE 10.45 Danzeranno gli allievi della scuola di danza "New Project Dance" Direzione artistica Roberta Ulivieri

ORE 11.00 Premiazione IL COLTIVATORE più Anziano a cura di AP/CIA Etruria

ORE 11.30 Rassegna e premiazione dell'olio extravergine d'oliva "Olio Novo" a cura di CIA Etruria

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 Attività di giochi e laboratori tematici dal titolo "la fiera di campagna" a cura della Ludoteca comunale "IL GIAMBURRASCA"

DALLE ORE 17.15 CLAUDIO MARMUGI IN… "Sono arrabbiatissimo" spettacolo comico