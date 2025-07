(ACON) EDILIZIA. TRELEANI (FDI): CODICE REGIONALE ORA MENO BUROCRATICO

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

miglioriamo il Codice regionale dell’edilizia rendendolo pi?

chiaro, meno burocratico, con pi? opportunit? e indubbi vantaggi

per i cittadini”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Igor Treleani dopo l’approvazione in Consiglio regionale del ddl

54 “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n 19”.

“Una legge – spiega Treleani – che recepisce una parte di misure

introdotte dal decreto nazionale Salva casa e introduce degli

importanti aggiornamenti segnalati dal nostro territorio e dagli

ordini professionali legati al mondo delle professioni e

dell’edilizia. Tutti gli interventi vanno nella direzione di

agevolare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio

esistente semplificando e sburocratizzando ancora di pi? alcune

procedure inerenti attivit? di edilizia libera, di edilizia

asseverata, di recupero di sottotetti esistenti, su segnalazioni

certificate di agibilit?, su interventi in assenza di permessi di

costruire e altri”.

“Se con il ddl 36 approvato la scorsa settimana incentiveremo in

modo importante il recupero del patrimonio edilizio dei privati

cittadini con questa legge metteremo a disposizione degli stessi

strumenti migliori, pi? veloci e semplici per poter intervenire.

Due leggi quindi collegate che, approvate assieme, aumentano

ancor di pi? la capacit? di rispondere alle necessit? dei

cittadini per migliorare l’edilizia del nostro territorio. In