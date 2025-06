Legalità e pellegrinaggio in due murales: inaugurate due opere di riqualificazione artistica urbana a Spianate e Badia Pozzeveri | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Comunicato stampa

Legalità e pellegrinaggio in due murales: INAUGURATE DUE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA URBANA A SPIANATE E BADIA POZZEVERI

Altopascio, 28 giugno 2025 – Due cabine, due murales, due racconti del territorio: ad Altopascio la street art diventa voce della comunità. È stato inaugurato questa mattina, sabato 28 giugno, l’intervento di arte pubblica partecipata per l’abbellimento delle cabine di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nelle frazioni di Spianate e Badia Pozzeveri, alla presenza del sindaco Sara D’Ambrosio, dell’assessore alla cultura Alessio Minicozzi, dell’artista delle opere Luogo Comune, del curatore Gian Guido Grassi (presidente dell’associazione Start Attitude) e di Giovanni Illibato, presidente del Club Lions International – Antiche Valli Lucchesi, promotori e sostenitori dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con E-Distribuzione.

Il progetto, che ha portato alla realizzazione di due murales in due punti simbolici delle frazioni altopascesi, rappresenta un’iniziativa culturale e artistica che mira a valorizzare il territorio attraverso la street art. L’obiettivo è quello di trasformare semplici infrastrutture funzionali, come le cabine elettriche, in opere d’arte capaci di comunicare valori universali, rafforzare il senso di comunità e rendere più belli e significativi gli spazi pubblici.

Le opere, curate da Grassi e realizzate da Luogo Comune, si ispirano a due temi profondamente radicati nella storia e nell’identità di Altopascio: la legalità per Spianate e il pellegrinaggio per Badia Pozzeveri. A Spianate, il murale prende forma nel parco dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e affronta in maniera simbolica, con linee essenziali e metafore visive, il valore del coraggio di esprimersi contro l’omertà, come rovesciamento della nota immagine delle tre scimmiette (“non vedo, non sento, non parlo”). Cultura, dialogo, parola e luce sono i concetti-guida di quest’opera. A Badia Pozzeveri, invece, la narrazione visiva si sviluppa intorno alla Via Francigena, alla figura del pellegrino e ai simboli del viaggio e della fede, con richiami alla storia locale: dal Tau dei Cavalieri, alla pistacchia altopascese, a San Jacopo, patrono dei pellegrini. Una lunga freccia attraversa idealmente la cabina e unisce Canterbury a Gerusalemme, segnando Altopascio come tappa centrale del Cammino.

Questa progettualità, nata dal dialogo tra Comune di Altopascio ed E-Distribuzione, si inserisce nella più ampia attività da parte della società elettrica per la riqualificazione urbana, che coniuga innovazione, sostenibilità, attenzione e rispetto per l’ambiente: le cabine elettriche, così, non sono più soltanto strategici asset di distribuzione dell’energia elettrica ma diventano anche tele a cielo aperto su cui dare vita a vere e proprie opere d’arte. In questi anni con i progetti Cabine del Paradiso Cabine d’autore, Cabine in Rosa, Energia a colori e molti altri, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in Italia e in Toscana, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua ad arricchirsi con la collaborazione di istituzioni, artisti, scuole e associazioni. Con questo nuovo progetto anche la rete elettrica di Altopascio diventa artistica, sociale e solidale.