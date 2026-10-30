Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Migranti, Pagano: a Lampedusa modello italiano funziona, serve responsabilità europea condivisa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “La drastica riduzione degli sbarchi e l’efficienza del sistema di prima accoglienza dimostrano i risultati raggiunti dall’Italia nella gestione dei flussi migratori. Abbiamo invitato a Lampedusa i rappresentanti dei Parlamenti di Francia, Germania e Austria perché potessero verificarli direttamente e condividere un modello fondato su professionalità, organizzazione e rispetto dei diritti umani”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, in occasione della missione istituzionale promossa dalla Camera dei deputati con la partecipazione delle delegazioni parlamentari dei tre Paesi europei.
La visita, organizzata in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere diretta dal prefetto Claudio Galzerano, ha consentito ai parlamentari di conoscere da vicino il funzionamento dell’hotspot di Lampedusa, gestito dalla Croce Rossa Italiana.
Le delegazioni, accolte dal prefetto di Agrigento Caccamo, dal questore Palumbo e dal sindaco Mannino, hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’accoglienza e per la cooperazione tra autorità italiane, agenzie europee e organizzazioni internazionali, concordando sulla necessità di una risposta europea condivisa, dalla gestione degli sbarchi ai rimpatri.
“L’iniziativa della Camera dei deputati punta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i Parlamenti europei su una sfida che richiede responsabilità comuni. Le frontiere italiane sono frontiere europee”, ha sottolineato Pagano, rivolgendo un particolare ringraziamento al prefetto Claudio Galzerano, al prefetto Caccamo, al questore Palumbo, al sindaco Mannino, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, all’Aeronautica Militare, alla Croce Rossa Italiana, al personale sanitario USMAF, alle agenzie Ue e internazionali, nonché alle ONG impegnati sull’isola.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl