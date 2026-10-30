Migranti, Pagano: a Lampedusa modello italiano funziona, serve responsabilità europea condivisa

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “La drastica riduzione degli sbarchi e l’efficienza del sistema di prima accoglienza dimostrano i risultati raggiunti dall’Italia nella gestione dei flussi migratori. Abbiamo invitato a Lampedusa i rappresentanti dei Parlamenti di Francia, Germania e Austria perché potessero verificarli direttamente e condividere un modello fondato su professionalità, organizzazione e rispetto dei diritti umani”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, in occasione della missione istituzionale promossa dalla Camera dei deputati con la partecipazione delle delegazioni parlamentari dei tre Paesi europei.
La visita, organizzata in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere diretta dal prefetto Claudio Galzerano, ha consentito ai parlamentari di conoscere da vicino il funzionamento dell’hotspot di Lampedusa, gestito dalla Croce Rossa Italiana.
Le delegazioni, accolte dal prefetto di Agrigento Caccamo, dal questore Palumbo e dal sindaco Mannino, hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’accoglienza e per la cooperazione tra autorità italiane, agenzie europee e organizzazioni internazionali, concordando sulla necessità di una risposta europea condivisa, dalla gestione degli sbarchi ai rimpatri.
“L’iniziativa della Camera dei deputati punta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i Parlamenti europei su una sfida che richiede responsabilità comuni. Le frontiere italiane sono frontiere europee”, ha sottolineato Pagano, rivolgendo un particolare ringraziamento al prefetto Claudio Galzerano, al prefetto Caccamo, al questore Palumbo, al sindaco Mannino, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, all’Aeronautica Militare, alla Croce Rossa Italiana, al personale sanitario USMAF, alle agenzie Ue e internazionali, nonché alle ONG impegnati sull’isola.
(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “La drastica riduzione degli sbarchi e l’efficienza del sistema di prima accoglienza dimostrano i risultati raggiunti dall’Italia nella gestione dei flussi migratori. Abbiamo invitato a Lampedusa i rappresentanti dei Parlamenti di Francia, Germania e Austria perché potessero verificarli direttamente e condividere un modello fondato su professionalità, organizzazione e rispetto dei diritti umani”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, in occasione della missione istituzionale promossa dalla Camera dei deputati con la partecipazione delle delegazioni parlamentari dei tre Paesi europei.