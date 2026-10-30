FIABADAY 2026: IL PORTO DI ANCONA APRE LE PORTE ALL’INCLUSIONE

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - La Guardia Costiera di Ancona rinnova il proprio impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche
In occasione della 24ª edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche – FIABADAY, il porto di Ancona ha aperto ancora una volta le proprie porte all’inclusione, offrendo ad alcune persone con disabilità l’opportunità di vivere una giornata speciale al fianco dei militari della Guardia Costiera e di conoscere da vicino alcune delle principali realtà operative portuali.
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, della società di navigazione Adria Ferries, della SERS di Ancona, appartenente al gruppo MED TUG e operante nel settore del rimorchio portuale, e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
La giornata ha preso il via presso la sede della Direzione Marittima di Ancona, dove i partecipanti sono stati accolti dal messaggero FIABA, Sig. Domenico Ronchi, e dai militari della Capitaneria di porto.
Dopo un momento di benvenuto e la tradizionale foto di gruppo, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare la nave passeggeri AF Claudia della società Adria Ferries e, successivamente, il rimorchiatore Musone della SERS, vivendo un’esperienza di particolare interesse a diretto contatto con il mondo marittimo e portuale.
Determinante il contributo degli operatori coinvolti che, da anni, affiancano con entusiasmo la Guardia Costiera nella realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi a superare le barriere e a garantire la piena partecipazione degli ospiti alle attività programmate.
L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e sensibilizzazione, in linea con le finalità perseguite da FIABA Onlus, impegnata nella promozione dell’accessibilità e nella diffusione di una cultura attenta ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità.
Una giornata all’insegna dell’inclusione e della condivisione, che conferma l’impegno della Guardia Costiera di Ancona nel promuovere, insieme alle istituzioni e agli operatori portuali, un porto sempre più accessibile, aperto e vicino alla comunità.