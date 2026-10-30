Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Marche

FIABADAY 2026: IL PORTO DI ANCONA APRE LE PORTE ALL’INCLUSIONE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - La Guardia Costiera di Ancona rinnova il proprio impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche

In occasione della 24ª edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche – FIABADAY, il porto di Ancona ha aperto ancora una volta le proprie porte all’inclusione, offrendo ad alcune persone con disabilità l’opportunità di vivere una giornata speciale al fianco dei militari della Guardia Costiera e di conoscere da vicino alcune delle principali realtà operative portuali.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, della società di navigazione Adria Ferries, della SERS di Ancona, appartenente al gruppo MED TUG e operante nel settore del rimorchio portuale, e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

La giornata ha preso il via presso la sede della Direzione Marittima di Ancona, dove i partecipanti sono stati accolti dal messaggero FIABA, Sig. Domenico Ronchi, e dai militari della Capitaneria di porto.

Dopo un momento di benvenuto e la tradizionale foto di gruppo, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare la nave passeggeri AF Claudia della società Adria Ferries e, successivamente, il rimorchiatore Musone della SERS, vivendo un’esperienza di particolare interesse a diretto contatto con il mondo marittimo e portuale.

Determinante il contributo degli operatori coinvolti che, da anni, affiancano con entusiasmo la Guardia Costiera nella realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi a superare le barriere e a garantire la piena partecipazione degli ospiti alle attività programmate.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e sensibilizzazione, in linea con le finalità perseguite da FIABA Onlus, impegnata nella promozione dell’accessibilità e nella diffusione di una cultura attenta ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità.

Una giornata all’insegna dell’inclusione e della condivisione, che conferma l’impegno della Guardia Costiera di Ancona nel promuovere, insieme alle istituzioni e agli operatori portuali, un porto sempre più accessibile, aperto e vicino alla comunità.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl