Centrosinistra: Maraio, bene allargamento tavolo, socialisti daranno contributo

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “L’allargamento del tavolo programmatico è una buona notizia. È la strada giusta per costruire un’alternativa credibile alla destra, valorizzando tutte le sensibilità del centrosinistra”. Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.
“I socialisti daranno il proprio contributo di idee, proposte, anche attraverso il percorso condiviso con Progetto Civico Italia. Ora, insieme, concentriamoci sul programma e sulle risposte da dare al Paese: lavoro, sanità, casa e opportunità per i giovani” conclude.