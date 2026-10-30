Fieracavalli, La Sicilia al passo: turismo lento, inclusione e biodiversità dal 5 all’8 novembre a Verona 

LA SICILIA A FIERACAVALLI, TURISMO LENTO, INCLUSIONE E BIODIVERSITÀ: DUE PADIGLIONI PER RACCONTARE L’ISOLA

Dal 5 all’8 novembre la Regione Siciliana protagonista a Verona con “La Sicilia al passo”: il Cammino di San Giacomo, il progetto con Tenuta Ambelia, la riscoperta delle Riserve naturali e delle razze asinine autoctone

Centotrenta chilometri di cammino tra borghi e campagne; asini come protagonisti di nuove esperienze educative e inclusive; razze equine autoctone da tutelare e un patrimonio di boschi, riserve e sentieri da riscoprire. La Sicilia porta a Fieracavalli di Verona, dal 5 all’8 novembre 2026, un racconto della propria ruralità che mette insieme natura, tradizioni, sviluppo dei territori e inclusione sociale. “La Sicilia al passo” è il filo conduttore della partecipazione della Regione Siciliana, attraverso l’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale. Due gli spazi espositivi, nei padiglioni 1 e 4, per quattro giornate di incontri, attività divulgative, esperienze con gli animali e appuntamenti istituzionali. Al centro della manifestazione, il rapporto tra uomo, animale e territorio, declinato attraverso progetti che guardano alla valorizzazione delle aree interne, alla salvaguardia della biodiversità e a nuove forme di fruizione sostenibile del patrimonio naturale siciliano. «A Fieracavalli portiamo una Sicilia che investe sul proprio patrimonio rurale per creare nuove opportunità di sviluppo – dichiara il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – quattro giornate per raccontare una terra in cui tradizioni, identità e risorse naturali rappresentano un valore da tutelare e valorizzare. Dal Cammino di San Giacomo alle riserve naturali, dalla tutela delle razze autoctone ai progetti di inclusione attraverso gli animali, vogliamo dimostrare come le risorse dei territori possano diventare protagoniste di nuovi progetti. Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più forte tra istituzioni, comunità e mondo produttivo, capace di generare economia, custodire le tradizioni e restituire centralità alle aree interne della Sicilia. Fieracavalli rappresenta una vetrina nazionale importante per raccontare questo percorso e consolidare nuove collaborazioni».

Cammino di San Giacomo: dieci Comuni uniti da un progetto di sviluppo

Il primo appuntamento istituzionale è in programma giovedì 5 novembre alle 12.30 nel padiglione 4, con il convegno “La Sicilia che riparte a passo lento – 130 chilometri per riscoprire le strade antiche dell’Isola”, dedicato al Cammino di San Giacomo in Sicilia. Da Caltagirone a Capizzi, attraversando dieci Comuni, il percorso diventa punto di partenza di un progetto pilota regionale che intreccia pellegrinaggio, turismo lento, produzioni agricole e accoglienza. Una rete territoriale che coinvolge amministrazioni, comunità religiose, forestali, agricoltori, allevatori e artigiani. Al convegno è prevista la partecipazione del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, dei rappresentanti dei Comuni attraversati dal percorso.

Tenuta Ambelia: il mondo equestre incontra l’inclusione

Venerdì 6 novembre, alle 11.00, il convegno “La Tenuta Ambelia tra storia e cultura e l’evoluzione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)” approfondirà il ruolo degli animali nei percorsi di inclusione e assistenza alle persone con disabilità. L’incontro, voluto dal Commissario Istituto Incremento Ippico per la Sicilia Ignazio Mannino, con i contributi scientifici di Salvatore Bordonaro, docente dell’Università di Catania, e Laura Contalbrigo, dirigente veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, vedrà il confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del settore equestre.

Pantelleria Asinabile: l’asino al centro della valorizzazione territoriale

Sempre venerdì 6 novembre, alle 12.30, spazio a “Pantelleria Asinabile – Coprogettazione per la valorizzazione del patrimonio agricolo, zootecnico e naturale”. Il confronto riunirà rappresentanti del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, degli istituti regionali del settore ippico e zootecnico, del mondo universitario, della cooperazione e dell’agricoltura. Tra gli interventi, quelli del presidente del Parco Italo Cucci, del direttore Carmine Vitale e del docente dell’Università di Palermo Salvatore Mastrangelo.

Riserve naturali e razze autoctone: la biodiversità come patrimonio da proteggere

Sabato 7 novembre, alle 11.00, il convegno “Un passo dentro la natura – La Sicilia riscopre il valore delle sue riserve” – moderato dal giornalista e conduttore tv Diego Caltabiano – sarà dedicato al patrimonio naturalistico regionale e alle opportunità di fruizione sostenibile. Alle 13.00, il confronto proseguirà con “Caratterizzazione e salvaguardia degli equidi autoctoni in Sicilia”, appuntamento tecnico-scientifico dedicato alla conoscenza e alla tutela del patrimonio genetico delle razze locali, con il contributo degli istituti regionali e dell’Università di Catania. Nel programma di venerdì 6 novembre, alle 14.00, è inoltre prevista la conferenza del Comitato promotore per il riconoscimento UNESCO delle arti, tradizioni e culture equestri italiane.

Il borgo dell’asino: esperienze immersive, laboratori e attività per le scuole

Accanto ai convegni, Fieracavalli ospiterà nel padiglione 1 “Il Borgo dell’Asino”, uno spazio dedicato a un viaggio sensoriale tra boschi, riserve e sentieri della Sicilia. Per tutte le giornate sono previsti laboratori, percorsi nell’area immersiva naturalistica, rappresentazioni teatrali e attività esperienziali con gli asini, rivolte anche alle scolaresche. Tra gli appuntamenti, “The Donkey Teacher Experience” e “Funkey Game Experience con gli Asini”, iniziative che avvicineranno i visitatori al mondo degli animali attraverso momenti di conoscenza e interazione. Ogni giorno, alle 17.00, il programma prevede inoltre l’esibizione di due cavalli purosangue orientale dell’allevamento della Tenuta di Ambelia, appartenente all’Istituto Incremento Ippico della Sicilia.

La partecipazione a Fieracavalli diventa così un’occasione per condividere esperienze e costruire nuove relazioni intorno a un patrimonio che unisce paesaggio, biodiversità, cultura e identità dei territori.