Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Conti economici: De Luca (Pd), senza Pnrr Italia a rischio recessione, lo dice l’Istat

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - "I dati diffusi oggi dall'Istat sono molto preoccupanti e dovrebbero indurre il governo a una profonda riflessione sulla manovra appena varata dal Consiglio dei ministri. L'economia italiana è ferma e non c'è, nelle misure previste, alcun intervento capace di preparare il Paese al contraccolpo della fine del PNRR, che in questi anni è stato il principale motore di crescita e ha contribuito a evitare la recessione.

La ricetta economica del governo Meloni si è rivelata sbagliata. È sotto gli occhi di tutti: l'esecutivo continua a non dare risposte alle vere emergenze degli italiani, dal caro vita alla perdita di potere d'acquisto dei salari, fino alle difficoltà della sanità pubblica. Sono proprio queste le priorità su cui servirebbero investimenti e interventi strutturali, capaci non solo di migliorare le condizioni di vita delle persone, ma anche di rimettere in moto la domanda interna e l'economia.

Siamo in una fase di sostanziale stagnazione, come certifica l'Istat, e il rischio è che, senza una strategia adeguata, la situazione possa ulteriormente peggiorare. Chiediamo quindi al governo di ripensare profondamente l'impostazione della manovra e di mettere in campo misure concrete per sostenere salari, consumi, sanità e investimenti. Non si può affrontare una fase così delicata continuando a ignorare i segnali che arrivano dall'economia reale".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl