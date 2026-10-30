La Rete Specialmente in Biblioteca presenta la mostra “Mappe dei Saperi”. Venerdì 6 novembre opening al Quadriportico ex-Roncati

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]
comunicato stampa | Bologna, 30 ottobre 2026
Venerdì 6 novembre opening al Quadriportico ex-Roncati
La Rete Specialmente in Biblioteca e l'Accademia di Belle Arti di Bologna
invitano all'*opening* della mostra "Mappe dei Saperi", che si terrà *venerdì
a Bologna.
La mostra, a *ingresso libero*, rimarrà aperta *fino al 21 novembre* *dal
lunedì al venerdì con orario 8-19 e il sabato con orario 8-14*.
L'esposizione, evento conclusivo dell'omonimo progetto, presenta una
selezione dei migliori manifesti grafici realizzati dagli studenti del
del concorso promosso dalla Rete Specialmente in biblioteca in partnership
con ABABO.
Nell'ambito delle attività della Rete Specialmente in biblioteca,
l'Istituzione G.F. Minguzzi ha coordinato il progetto "Mappe dei Saperi"
con l'obiettivo di rafforzare la visibilità delle biblioteche specializzate
dell'area metropolitana di Bologna, coinvolgendo direttamente gli studenti
dell'Accademia.
L'iniziativa ha puntato a promuovere la conoscenza e l'accesso a queste
risorse straordinarie, rivolgendosi non solo a un pubblico di specialisti,
ma estendendo la fruizione a un target più ampio, in particolare alla
fascia d'età 20-40 anni.
Tra le principali azioni del progetto è stato indetto un concorso d'idee
per gli studenti del triennio di Design Grafico, focalizzato sulla
realizzazione di manifesti capaci di raccontare e interpretare il
patrimonio bibliotecario metropolitano. Gli studenti e le studentesse di
ABABO hanno risposto con entusiasmo realizzando ben *43 elaborati grafici*,
tra i quali è stata selezionata la collezione di opere protagoniste
dell'allestimento espositivo.
Il concorso rientra tra le azioni dei progetti pilota attivati dalla Città
metropolitana di Bologna nel percorso di definizione della Strategia
metropolitana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile "*Formiche Verdi
*", sviluppata