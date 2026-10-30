Close Menu
Trending
lunedì 2 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

La Rete Specialmente in Biblioteca presenta la mostra “Mappe dei Saperi”. Venerdì 6 novembre opening al Quadriportico ex-Roncati

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]

comunicato stampa | Bologna, 30 ottobre 2026

Venerdì 6 novembre opening al Quadriportico ex-Roncati

La Rete Specialmente in Biblioteca e l'Accademia di Belle Arti di Bologna
invitano all'*opening* della mostra "Mappe dei Saperi", che si terrà *venerdì
a Bologna.
La mostra, a *ingresso libero*, rimarrà aperta *fino al 21 novembre* *dal
lunedì al venerdì con orario 8-19 e il sabato con orario 8-14*.

L'esposizione, evento conclusivo dell'omonimo progetto, presenta una
selezione dei migliori manifesti grafici realizzati dagli studenti del
del concorso promosso dalla Rete Specialmente in biblioteca in partnership
con ABABO.

Nell'ambito delle attività della Rete Specialmente in biblioteca,
l'Istituzione G.F. Minguzzi ha coordinato il progetto "Mappe dei Saperi"
con l'obiettivo di rafforzare la visibilità delle biblioteche specializzate
dell'area metropolitana di Bologna, coinvolgendo direttamente gli studenti
dell'Accademia.

L'iniziativa ha puntato a promuovere la conoscenza e l'accesso a queste
risorse straordinarie, rivolgendosi non solo a un pubblico di specialisti,
ma estendendo la fruizione a un target più ampio, in particolare alla
fascia d'età 20-40 anni.

Tra le principali azioni del progetto è stato indetto un concorso d'idee
per gli studenti del triennio di Design Grafico, focalizzato sulla
realizzazione di manifesti capaci di raccontare e interpretare il
patrimonio bibliotecario metropolitano. Gli studenti e le studentesse di
ABABO hanno risposto con entusiasmo realizzando ben *43 elaborati grafici*,
tra i quali è stata selezionata la collezione di opere protagoniste
dell'allestimento espositivo.

Il concorso rientra tra le azioni dei progetti pilota attivati dalla Città
metropolitana di Bologna nel percorso di definizione della Strategia
metropolitana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile "*Formiche Verdi
*", sviluppata

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl