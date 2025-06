(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Agrocepi: no al Fondo unico europeo, serve una PAC forte e un Piano straordinario per l’agrifood europeo

Agrocepi – Federazione Nazionale dell’Agroalimentare esprime netta contrarietà alla proposta della Commissione Europea di istituire un fondo unico che accorperebbe risorse destinate alla Politica Agricola Comune (PAC). La Federazione sostiene e condivide la petizione europea lanciata da Copa e Cogeca, “No Security Without CAP” (nosecuritywithoutcap.eu), che ribadisce il ruolo strategico e fondamentale della PAC per la sicurezza alimentare, economica e sociale dell’Europa.

Secondo il Presidente nazionale di Agrocepi, la proposta della Commissione mette a serio rischio il carattere specifico e comune della PAC, indebolendo la capacità del settore agricolo europeo di affrontare efficacemente sfide globali, climatiche ed economiche. “La PAC deve essere preservata nella sua struttura a due pilastri, garantendo sostegno diretto al reddito degli agricoltori e investimenti mirati per lo sviluppo rurale, la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica,” sottolinea Agrocepi.

Inoltre, la Federazione ritiene essenziale che ogni futura riforma della PAC sia accompagnata da adeguate risorse finanziarie e da un reale coinvolgimento degli operatori del settore, evitando interventi affrettati e poco lungimiranti.

Oltre a sostenere la piattaforma Copa e Cogeca, Agrocepi rilancia ulteriormente: “È urgente attuare un piano straordinario europeo per l’agrifood, con investimenti specifici e mirati, per garantire resilienza, competitività e innovazione al comparto agroalimentare, fondamentale per l’intera economia europea.”

Agrocepi invita dunque tutte le istituzioni, i cittadini e le organizzazioni del settore agricolo e agroalimentare a sostenere e firmare la petizione europea per una PAC forte, comune e adeguatamente finanziata, e sollecita le istituzioni europee a respingere con forza l’ipotesi del fondo unico.