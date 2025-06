CARLO COSTANTINI: “IL TAR ACCERTA CHE IL RISULTATO ELETTORALE NON ERA GENUINO”

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

“Il Tar di Pescara ha annullato le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pescara ed ha accertato che il risultato elettorale che ha consentito a Masci di vincere al primo turno non è attendibile, non è genuino e non è veritiero. Alla Procura della Repubblica di Pescara, alla quale il TAR ha trasmesso la sentenza e l’intero fascicolo processuale, spetterà il compito di accertare se si è trattato di brogli o solo di irregolarità, per quanto gravissime. I giudici amministrativi, pur applicando nella massima estensione il principio di conservazione dei risultati, hanno ravvisato in accoglimento del ricorso gravissime irregolarità in nessun modo sanabili, disponendo quindi un nuovo voto in 27 sezioni. Un ringraziamento sincero va alle ricorrenti e agli avvocati Gianluigi Pellegrino, di Roma, e Luca Presutti, di Pescara”. Lo afferma Carlo Costantini dopo la sentenza del Tar Abruzzo – Sezione di Pescara che ha parzialmente annullato le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.