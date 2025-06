C.S. Il vaticanista Ragona per il Sistema Bibliotecario Valsusa

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

Bussoleno, 25 giugno 2025

IL VATICANISTA FABIO MARCHESE RAGONA PRESENTA “LIFE – LA MIA STORIA NELLA STORIA” A SANT’ANTONINO DI SUSA

Il Sistema Bibliotecario Valsusa, in collaborazione con Demea Eventi Culturali, organizza un incontro con Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset e coautore con Papa Francesco della prima autobiografia del Pontefice.

L’evento si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 3 luglio a partire dalle ore 18 nella sala consiliare di Sant’Antonino di Susa e, per l’autore, sarà l’occasione per presentare anche in Valle di Susa il suo nuovo libro “Life – La mia storia nella storia” in un dialogo aperto con il giornalista Luca Giai.

«Per la nostra Valle si tratta di un’occasione importantissima – ha dichiarato Elisabetta Serra, assessora al Sistema Bibliotecario – Ragona ha affiancato spesso Papa Francesco, tanto da aver scritto con lui la sua biografia. Oltre che come giornalista, credo sia stato accanto a Papa Francesco come un amico, ed è per questo che molti suoi interventi dopo la morte del papa ci hanno permesso di conoscerlo ancora di più. Quella di giovedì prossimo sarà l’occasione non solo per sentir raccontare la storia di Papa Francesco, ma anche per vederlo in filmati inediti. Per tutti coloro che hanno seguito e amato il papa sarà un incontro speciale ed entusiasmante».

