L’Ambasciata celebra ad Atene la settimana dedicata all’inclusione delle persone con disabilità

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

In una settimana dedicata al tema dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, l’Ambasciata ha invitato ad Atene il Teatro Patologico, l’associazione romana diretta da Dario D’Ambrosi che mette in scena attori professionisti e ragazzi e ragazze con disabilità mentali. Un grande successo di pubblico e critica ha accolto le due rappresentazioni della Medea di Euripide – cui hanno partecipato anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e l’omologa greca Lina Mendoni – nella storica cornice del Teatro Karolos Koun, nel cuore della capitale greca. Gli spettacoli sono stati accompagnati da un seminario su “Arte e disabilità” con un intervento di Dario D’Ambrosi incentrato sul ruolo dell’arte quale strumento per superare gli ostacoli rappresentati dalle malattie mentali.

In parallelo, l’Ambasciata ha accolto Nave Italia della nostra Marina Militare, il più grande brigantino operativo al mondo, al suo primo viaggio all’estero. La nave, che la Fondazione Tender To Nave Italia gestisce da trent’anni, impegnata nell’inclusione sociale delle persone disabili, ha portato a bordo circa 200 ragazzi in collaborazione con associazioni greche attive in materia di disabilità, guidandoli alla scoperta della vita di bordo.

L’Ambasciata ha inoltre celebrato il passaggio in Grecia del Teatro Patologico e di Nave Italia con un ricevimento presso lo Yacht Club di Grecia al quale hanno preso parte, oltre alla troupe teatrale e all’equipaggio del brigantino, autorità greche, rappresentanti del settore della nautica e della società civile locale. A conclusione della settimana, si è svolta al Pireo una regata in onore del brigantino italiano, organizzata dallo stesso Yacht Club, con equipaggi e pubblico di appassionati.

“L’inclusione delle persone con disabilità rappresenta una tradizionale priorità della politica estera italiana” – ha sottolineato l’Ambasciatore Paolo Cuculi – “il grande successo riscosso dalle iniziative promosse ad Atene dall’Ambasciata conferma che il Teatro Patologico e Nave Italia sono due eccellenze dell’Italia in un settore cruciale per il benessere delle persone, delle loro famiglie e dell’intera società, e proiettano modelli del nostro Paese di assoluta avanguardia su questi temi”.