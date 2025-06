(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

La città di Toronto rinomina il parco in onore del defunto consigliere Jaye Robinson



La città di Toronto ha intitolato un appezzamento di terreno nel Lawrence Park Ravine al consigliere comunale Jaye Robinson, scomparso il 16 maggio 2024. La cerimonia, che si terrà domani, riunirà funzionari della città, leader della comunità e la famiglia del consigliere Robinson per celebrare e onorare la sua memoria.



Il nuovo Jaye Robinson Park, di circa 2,5 ettari e situato nel cuore di Don Valley West, commemora il contributo del defunto consigliere alla città. Questa posizione è stata scelta in consultazione con la famiglia Robinson, sottolineando che aveva un significato speciale per il defunto consigliere come luogo di unione della comunità.



Il servizio di Jaye Robinson alla città di Toronto è durato oltre due decenni. Ha iniziato la sua carriera nell’amministrazione comunale come membro dello staff, lavorando prima per l’ex città di North York e poi per la città di Toronto dopo la fusione, prima di essere eletta Consigliera Comunale per Don Valley West nel 2010. Don Valley West ospita oltre 70 parchi con alcune delle chiome degli alberi più fitte della città. Robinson ha svolto un ruolo cruciale nell’espansione della chioma degli alberi di Toronto e nella rivitalizzazione dei parchi. Il



sindaco

Olivia Chow, insieme ai consiglieri Rachel Chernos Lin (Don Valley West) e James Pasternak (York Centre), sarà presente alla cerimonia di inaugurazione del cartello del Jaye Robinson Park.



Data: domenica 22 giugno

Ora: 14:00

Luogo: Jaye Robinson Park, 3055 Yonge St. (appena a sud di Lawrence Ave. E.)

Nota: dopo il discorso sarà possibile scattare una foto



Citazioni:



“I parchi non erano solo spazi verdi per Jaye: erano luoghi di incontro, celebrazione e comunità. Credeva nella costruzione di una città dove le persone potessero riunirsi, giocare e prosperare. A nome del Consiglio Comunale, sono onorato di sostenere la ridenominazione di questo parco come importante simbolo dell’eredità di Jaye Robinson e del suo impegno al servizio pubblico a favore dei suoi elettori e della popolazione di Toronto”.



– Sindaca Olivia Chow



: “La Consigliera Jaye Robinson è stata una leader visionaria al Municipio e una voce forte per le comunità che rappresentava nella Don Valley West. Impegnata sostenitrice degli spazi verdi di Toronto, Jaye ha guidato ambiziosi progetti di parchi e burroni in tutto il Ward 15. Con un’importante facciata su Yonge Street, l’intitolazione del Jaye Robinson Park all’interno del Lawrence Park Ravine è una degna testimonianza della sua straordinaria eredità”.



– Consigliera Rachel Chernos-Lin (Don Valley West)



