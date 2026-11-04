+++SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: È ONLINE IL NUOVO MINI PODCAST “LE SENTENZE DELLA CORTE IN TRE MINUTI”+++

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 4 novembre 2026
È disponibile un nuovo mini podcast della serie "Le sentenze della Corte in 3 minuti", dedicato alla sentenza numero 146 del 2026 (comunicato stampa del 23 luglio 2026) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del codice della strada sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione e all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Di seguito i link ai mini-podcast pubblicati dall'inizio dell'anno:
1. Fine vita
2. Sanzioni amministrative per ritenute non versate
3. Sequestro estorsivo
4. Patrocinio a spese dello stato
5. Dimensionamento scolastico
6. Fine vita Legge Toscana
7. Adozioni in casi particolari
8. Congedo straordinario
9. Furto in abitazione
10) Traffico sostanze stupefacenti
11) Terzo mandato consecutivo
12) Adozione di maggiorenne
13) Ricorso singolo parlamentare
14) Delitto di rapina
15) Reato di danneggiamento
16) Braccialetto elettronico
17) Riduzione di pena
18) Risorse sanitarie
19) Isolamento del detenuto
20) Edilizia residenziale pubblica
21) Convalida trattenimento straniero
22) TFS degli statali
23) Sospensione della prescrizione e conviventi di fatto
24) Rapporti di lavoro irregolari
25) Daspo antirissa
26) Guida dopo l'assunzione di stupefacenti
27) Incendio boschivo colposo
28) Sospensione condizionale della pena
29) Indebita percezione reddito di cittadinanza
30) Senato contro procura di Catania
31) Concorsi riservati a non obiettori di coscienza
32) Tentata estorsione non aggravata
33) TSO e difesa tecnica
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Roma, 4 novembre 2026