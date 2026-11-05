3° workshop European FS Tech Hub – Giovedì alle 14.30 diretta webtv – Saluto di Mulè

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Giovedì 5 novembre, alle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Ice, Innovation and Corporate Entrepreneurship SDA Bocconi: 3° workshop European FS Tech Hub". Saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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