Al via il nuovo corso Phd in Reggio Childhood Studies con otto nuovi dottorandi

*COMUNICATO STAMPA *

dottorandi*

Lectio magistralis di Gabrio Fortis sulla dignità del possibile la

prorettrice Cristina Iani:* "**il dottorato in Reggio Childhood Studies

mostra che è possibile unire ricerca teorica e pratica, educazione e

discipline diverse, la storia di Reggio e le sfide educative del futuro."*

Si è tenuta oggi, 4 novembre, nell'aula Aula Magna di Palazzo Baroni Reggio

Emilia la giornata inaugurale dell'anno accademico 2026/27 del

Dottorato in *Reggio

Childhood Studies – From early childhood to lifelong learning*,

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di

Educazione e Scienze Umane, partner industriale Fondazione Reggio Children

– Centro Loris Malaguzzi.

Sono intervenuti la professoressa *Cristina Iani*, Prorettrice di Reggio

Emilia, la professoressa *Annamaria Contini*, Direttrice del Dipartimento

di Educazione e Scienze Umane, *Cristian Fabbi,* Direttore della Fondazione

Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi ETS e la Coordinatrice del

Dottorato Reggio Childhood Studies, Professoressa *Carla Bagnoli.*

Il cuore dell'evento è stata la Lectio Magistralis del Professor *Gabrio

Forti,* Università Cattolica del Sacro Cuore, su "La dignità del possibile

*Dichiarazioni*

La prorettrice *Cristina Iani* ha commentato: *"Dal 2019, questo dottorato

contribuisce a fare di Reggio Emilia un luogo di incontro tra ricerca

universitaria, esperienze educative e prospettive scientifiche

internazionali. Le 71 candidature ricevute per il nuovo ciclo, 29 delle

quali internazionali, testimoniano l'interesse che questo percorso suscita

ben oltre i confini nazionali e la capacità del nostro territorio di

attrarre giovani ricercatrici e ricercatori. La collaborazione tra Unimore

e Fondazione Reggio Children permette di valorizzare uno straordinario

patrimonio di esperienze e conoscenze pedagogiche, che alimentano un

dialogo tra discipline e culture diverse, dalla prima infanzia

all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Alle cinque nuove

dottoresse e agli otto dottorandi che iniziano oggi il proprio percorso

rivolgo, a nome dell'Ateneo, le mie congratulazioni e l'augurio di

contribuire, attraverso i loro studi, all'avanzamento della conoscenza e al

miglioramento delle pratiche educative".*

Per *Cristian Fabbi* di Fondazione Reggio Children: *"Giunto all'ottavo

anno accademico, il dottorato in Reggio Childhood Studies mostra che è

possibile unire ricerca teorica e pratica, educazione e discipline diverse,

la storia di Reggio e le sfide educative del futuro. Dottorandi e

dottorande hanno infatti la possibilità di prender parte ai progetti di

Fondazione Reggio Children, in Italia e all'estero, offrendo un proprio

prezioso contributo nei diversi contesti con cui entrano in contatto,

sociali, educativi, accademici. Oggi siamo quindi felici di dare il

benvenuto a otto nuovi dottorandi e di vedere proclamare cinque nuove

dottoresse, forti di un patrimonio di idee e conoscenze che continuerà a

dare frutto nei loro percorsi". *

La giornata ha visto la proclamazione del 37° e 38° ciclo e l'inaugurazione

del 42° ciclo.

Il dottorato in Reggio Childhood Studies, caratterizzato da

internazionalità, interculturalità e interdisciplinarità, è nato nel 2019 e

ha richiamato dottorande e dottorandi da tutto il mondo. Legato

all'esperienza educativa nella prima infanzia di Reggio Emilia, il PhD

prevede la residenzialità e la relazione con la storia e la realtà del

territorio, che rappresentano il contesto di riferimento da cui far partire

la propria ricerca, con l'agevolazione, inoltre, della copertura con borse

con i migliori atenei italiani e internazionali, grazie al gruppo di

docenti di diversi Dipartimenti di Unimore e a professionisti e accademici

di Università all'estero, legati al mondo educativo Reggio Emilia.

Attualmente sono 34 i dottorandi in corso, mentre dal 2019, anno di nascita

del dottorato, a oggi, sono 30 i dottori e le dottoresse che hanno

conseguito.

Cinque dottoresse sono state proclamate durante la cerimonia del kick off.

Si tratta, partendo dalla più recente, di *Susanna Stagnini*, su

"Promuovere la cultura estetica del gusto tra sapori, scoperte, memorie e

rituali", *Francesca D'Alessandris*, con una ricerca su "Bambini e

l'Infinito: una ricerca fenomenologico-grounded sul sublime nei processi di

apprendimento e nell'educazione prescolare",* Piera Maresca* su "Non uno

di meno: la costruzione di una rinnovata corresponsabilità scuola-famiglia

nella scuola primaria quale strumento di contrasto alla povertà

educativa", *Annalisa

Liuzzi *con "L'enigma è il processo: il suono come strumento di ricerca,

conoscenza e relazione", *Matilde Teggi*, con "Albi illustrati e libri

tattili illustrati: possibili contaminazioni per lo sviluppo di un nuovo

supporto per l'educazione all'arte".

All'ultimo bando, per il 42 ciclo in corso, sono state ricevute 71

candidature di cui 29 internazionali da Argentina, Armenia, Bangladesh,

Brasile, Danimarca, Egitto, Ghana, India, Iran, Pakistan, Polonia, Regno

Unito, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Turchia, Uruguay, Zimbabwe.

Gli 8 nuovi dottorandi, che sono stati presentati questa mattina, sono Pietro

Belloni, Sarah Emilie Lillie Bergen (Danimarca), Rastko Pietro Chirco

Popovic, Isha Dasari (India), Sara Errachidi, Martina Panzavolta, Giada

Rizzi, Giulia Testa.