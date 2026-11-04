IL PIEMONTE DEL LUSSO E DELLA CREATIVITA’ CONQUISTA I BUYER INTERNAZIONALI

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - A Torino buyer da Europa, Nord America e Medio Oriente per due giornate di incontri B2B con le imprese piemontesi dell'arredo, del design, del tessile, della moda e della gioielleria. Al centro, nuove occasioni di incontro e sviluppo commerciale sui mercati esteri.
"Il Piemonte vanta una tradizione manifatturiera di eccellenza, fatta di competenze, creatività e capacità di innovazione, che vogliamo valorizzare sui mercati internazionali. Portare a Torino operatori commerciali da Europa, Nord America e Medio Oriente e favorire oltre 160 incontri con le nostre imprese significa creare opportunità concrete di crescita. Attraverso i Progetti Integrati di Filiera, finanziati con risorse europee, la Regione sostiene l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, aiutandole a trovare nuovi clienti e ad ampliare i propri mercati. Vogliamo rafforzare la competitività delle nostre produzioni, valorizzando il lavoro delle aziende e degli artigiani piemontesi e creando le condizioni per nuovi investimenti e occupazione" , dichiara Andrea Tronzano, assessore alle Attività produttive e all'Internazionalizzazione della Regione Piemonte .
"Le imprese piemontesi esprimono competenze, creatività e capacità produttive molto apprezzate sui mercati internazionali. Valorizzare questo patrimonio e accompagnare le aziende nel consolidamento della loro presenza all'estero è al centro delle circa 30 iniziative internazionali che organizziamo ogni anno e che coinvolgono oltre 250 imprese dei comparti design e arredo, tessile e moda, gioielleria che fanno parte Progetti Integrati di Filiera dedicati proprio a questi settori – commenta Giorgia Garola, Presidente di Ceipiemonte . Con Made in Piemonte Luxury & Textile compiamo un ulteriore passo in questo percorso di promozione, portando in Piemonte operatori e buyer internazionali e creando occasioni di incontro diretto con le nostre imprese per favorire nuove relazioni e concrete opportunità di business per le aziende".
Tra gli operatori esteri presenti figurano nomi di rilievo del panorama internazionale del lusso, del design e del tessile come: Al Fardan Jewellery , parte del grande gruppo imprenditoriale del Qatar Al Fardan Corporation che vanta un portafoglio diversificato di attività in diversi ambiti, che include, oltre alla gioielleria e l'orologeria di lusso, il settore alberghiero e l'hospitality con la gestione di strutture alberghiere e della ristorazione di alto profilo come The St. Regis e Kempinski; Roosenthal Interiors , importante studio olandese di architettura d'interni, interior design e progettazione specializzata in hotel, centri benessere, spa e spazi commerciali; Marta Cecilia Life & Style e Bay Kitchen Studio , due prestigiosi studi californiani di interior design di lusso, con progetti realizzati in sei continenti e una consolidata esperienza nella progettazione integrata di residenze private, ville e ristrutturazioni, strutture a uso commerciale e hospitality; Pesenti Artisan Joaillier , gioielleria e maison di alta gamma francese specializzata nella creazione, produzione e vendita di gioielli.
I buyer desiderano entrare in contatto con nuove realtà piemontesi che si distinguono per l'eccellenza manifatturiera, la qualità dei materiali, la maestria artigianale e una visione contemporanea del design. Tra gli aspetti più ricercati emergono la sostenibilità, la tracciabilità e la possibilità di personalizzare i prodotti , elementi sempre più importanti nella scelta di nuovi partner commerciali. Molto apprezzate inoltre le collaborazioni tra le imprese presenti a Made in Piemonte Luxury & Textile , nate proprio grazie alle attività e alle opportunità di confronto e sinergia promosse nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera, che hanno permesso di integrare competenze e valorizzare le complementarità tra le diverse realtà imprenditoriali, dando vita a un'offerta integrata che coniuga creatività, design, innovazione e qualità, e che consente di presentarsi sui mercati internazionali con proposte distintive e di maggiore valore. Tutti questi aspetti costituiscono il filo conduttore del percorso-mostra allestito nella suggestiva cornice di Villa Sassi, dove una selezione di creazioni delle imprese piemontesi partecipanti mette in luce la ricchezza, la varietà e le eccellenze del tessuto produttivo regionale. Tessuti pregiati, capi d'abbigliamento ricercati, gioielli e complementi d'arredo raccontano un territorio in cui competenze artigianali, ricerca estetica e innovazione si incontrano, dando vita a prodotti di qualità e forte identità. Un'esperienza coinvolgente che celebra il talento delle imprese piemontesi e il valore del loro saper fare.
Le imprese piemontesi a Made in Piemonte Luxury & Textile
DESIGN & ARREDO
1
AGENA
[ | ]
2
ANGELINO ARTWORKS
[ | ]
3
ARTIGIANI DEL CASHMERE
[ | ]
4
BLUE&GREEN
[ | ]
5
BRONDELLO ERMINIO
[ | ]
6
CACCIOLATTO HOME
[ | ]
7
CARLOTTA ODDONE
[ | ]
8
ELEMENTS BY CAVALLARO
[ | ]
9
F.LLI GROPPO
[ | ]
10
FIM
[ | ]
11
G.H.I. GROUP DESIGN
[ | ]
12
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
[ | ]
13
LISTO-ONE
[ | ]
14
l'OPIFICIO
[ | ]
15
PARADISI
[ | ]
16
PERFORMADESIGN
[ | ]
17
RIMANI
[ | ]
18
RUBINETTERIA GIULINI GIOVANNI
[ | ]
19
SIMTA
[ | ]
20
STUDIO ARREDI
[ | ]
21
STV ITALIA (CAINO DESIGN)
[ | ]
22
TAPPEZZERIE DRUETTA
[ | ]
23
WEST12
[ | ] – [ | ]
MODA
24
ALBERTO OLIVERO
[ | ]
25
LA TRIART PUBBLICITA' (HUSSEIN HARBA)
[ | ]
26
PANTALONIFICIO DURIO
[ | ]
GIOIELLERIA
27
FERRARIS GIOIELLI
[ | ]
28
GABRIELLA RIVALTA
[ | ]
29
GIOIELLI DALLA TERRA
[ | ]
30
GIVERSO GIOIELLI
[ | ]
31
PAOLA BRUSSINO
[ | ]
32
SPRING JEWELRY BY PODDA
[ | ]
[ | ] [ | 8 ]
Francesca Tessitore
Service Manager
Communication
PIEMONTE AGENCY FOR INVESTMENT AND EXPORT
Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a .
[ | ]