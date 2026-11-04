Donne che fotografano Donne”, al Centro Donna la mostra e la presentazione del calendario 2027

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Saranno esposte 27 fotografie selezionate nell'ambito del concorso dedicato allo sguardo femminile
Ideato e organizzato dal Centro Donna, il progetto nasce dalla volontà di promuovere la creatività delle donne e offrire loro uno spazio in cui esprimere sensibilità, esperienze e punti di vista attraverso il linguaggio fotografico. Raccontare le donne attraverso gli occhi di altre donne significa dare spazio a rappresentazioni plurali, superare gli stereotipi e riconoscere la ricchezza delle identità e delle esperienze individuali.
La fotografia diventa così uno strumento di incontro, riconoscimento e condivisione, capace di mettere in relazione storie e sensibilità differenti e di contribuire a una cultura che riconosca alle donne libertà di espressione e piena soggettività.
Con questa seconda edizione, il Centro Donna rinnova un progetto che intreccia creatività e partecipazione, dando visibilità alle fotografe e offrendo alla comunità un'occasione per confrontarsi con molteplici modi di rappresentare e interpretare il mondo femminile.
L'iniziativa rientra nel programma Novembre antiviolenza 2026 del Comune di Livorno, il percorso attraverso cui l'Amministrazione, insieme ad associazioni, istituzioni e realtà culturali del territorio, promuove occasioni di sensibilizzazione e riflessione sulla violenza di genere. Un impegno che passa anche dalla cultura e dalla possibilità di mettere in discussione stereotipi e rappresentazioni consolidate, favorendo una società più consapevole e rispettosa delle differenze.
La serata si concluderà con un momento conviviale, per condividere con le partecipanti e il pubblico i risultati del progetto.
(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Saranno esposte 27 fotografie selezionate nell'ambito del concorso dedicato allo sguardo femminile