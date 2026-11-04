Electrolux, Giovine (FdI): “grazie a Governo salvaguardati stabilimenti e ridotti esuberi

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "L'intesa raggiunta sulla vertenza Electrolux al Mimit ha consentito di ridurre sensibilmente gli esuberi inizialmente annunciati, prevedendo esclusivamente uscite volontarie e incentivate, salvaguardando contestualmente tutti gli stabilimenti italiani. L'impegno del ministro Urso ha garantito il raggiungimento di una soluzione condivisa; un risultato tutt'altro che scontato che mette al centro la tutela dei lavoratori e offre prospettive produttive di lungo periodo, anche attraverso oltre 100 milioni di euro di investimenti.
È questa la direzione nella quale si muove il Governo Meloni: affrontare le crisi industriali con responsabilità, concretezza e capacità di mediazione, difendendo l'occupazione e rafforzando il tessuto produttivo nazionale".
(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "L'intesa raggiunta sulla vertenza Electrolux al Mimit ha consentito di ridurre sensibilmente gli esuberi inizialmente annunciati, prevedendo esclusivamente uscite volontarie e incentivate, salvaguardando contestualmente tutti gli stabilimenti italiani. L'impegno del ministro Urso ha garantito il raggiungimento di una soluzione condivisa; un risultato tutt'altro che scontato che mette al centro la tutela dei lavoratori e offre prospettive produttive di lungo periodo, anche attraverso oltre 100 milioni di euro di investimenti.