Comunicato stampa – Una nuova ambulanza per l'ASST Bergamo Ovest grazie alla generosità degli Istituti Educativi Bergamaschi, BCC Carate e Treviglio e Fondazione Cassa Rurale

Una donazione importante per la salute del territorio: FIEB – Fondazione Istituti Educativi Bergamo, Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio e la Fondazione Cassa Rurale di Treviglio hanno unito le forze per sostenere l’ASST Bergamo Ovest con un contributo di 86.986 euro, destinato all’acquisto di una nuova ambulanza.

Il nuovo mezzo andrà a sostituire un’ambulanza del 2013, che ha percorso con onore oltre 268.000 km, e rappresenterà un passo avanti in termini di efficienza, sicurezza e comfort per operatori e pazienti.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SALUTE

La nuova ambulanza, in fase di acquisto, sarà un mezzo di ultima generazione, conforme agli standard europei e dotato di motorizzazione ecologica Euro 6E. Il vano sanitario è stato progettato per offrire maggiore ergonomia e sicurezza clinica, sia per gli operatori sia per i pazienti. Il comfort termico è assicurato anche durante le soste, grazie a un sistema di climatizzazione avanzato che mantiene caldo l’ambiente di soccorso.

Tra i vantaggi più significativi:

· Maggiore affidabilità e sicurezza stradale

· Riduzione dei costi di manutenzione

· Supporto all’efficienza operativa del personale sanitario

· Comfort e assistenza ottimizzati per il paziente

Giovanni Palazzo, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, ha dichiarato :

“Desidero ringraziare sentitamente Giovanni Grazioli – Presidente della Fondazione Cassa Rurale e Vicepresidente della BCC Carate e Treviglio – e Ivan Tassi, Presidente degli Istituti Educativi, per aver sostenuto con entusiasmo questa iniziativa. La donazione è un segnale concreto dell’attenzione che le istituzioni del territorio riservano alla sanità pubblica e ai bisogni della comunità. Il rapporto tra il nostro Ospedale e le realtà locali è un vero punto di forza. Speriamo di proseguire su questa strada, collaborando per rafforzare e innovare i servizi sanitari a favore dei cittadini.”

Giovanni Grazioli, Vicepresidente della BCC Carate e Treviglio e Presidente della Fondazione Cassa Rurale, ha commentato: “È per me motivo di grande orgoglio annunciare questa iniziativa, che rappresenta un doppio segnale: da un lato la volontà di rispondere concretamente ai bisogni del territorio, dall’altro il riconoscimento del lavoro e della visione strategica dell’ASST. Inoltre, questa donazione è il primo passo tangibile con cui la nuova BCC Carate e Treviglio intende confermare il suo ruolo attivo a sostegno delle istituzioni locali. La collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale e con gli Istituti Educativi Bergamaschi dimostra ancora una volta quanto sia importante fare rete, un modello vincente che continueremo a sostenere.”

“Siamo felici di aver sostenuto in modo concreto l’acquisto della nuova ambulanza. Come Fondazione è per noi importante sostenere il territorio e i suoi bisogni, come ci ha richiesto ASST Bergamo Ovest che ringraziamo per averci reso partecipi di questo gesto tangibile. La sinergia con BCC è fondamentale per unire le forze e, insieme, poter arrivare a mettere a frutto per i cittadini l’importante patrimonio economico e valoriale che ci caratterizza. Ogni chilometro che percorrerà la nuova ambulanza parlerà del bene che le nostre istituzioni fanno per il territorio, ma soprattutto della passione e dell’impegno dei nostri operatori che ogni giorno lavorano per il bene della comunità. È anche per loro che abbiamo scelto di scendere in campo.” Così Ivan Tassi, Presidente degli Istituti Educativi.

VERSO IL TAGLIO DEL NASTRO

Non resta che attendere l’arrivo ufficiale del nuovo mezzo, il tradizionale taglio del nastro e il primo simbolico “suono della sirena” per dare il benvenuto a questa risorsa preziosa per tutto il territorio.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest