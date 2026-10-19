AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 20 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - AULA
📌 11 – Interpellanze e interrogazioni
📌 14 – Seguito discussione:
• Decreto impianti interesse strategico
• Ratifica giustizia Italia Vietnam
• Ddl protezione civile
• Mozioni Corte penale internazionale
• Pdl centri storici
• Ddl delega professioni sanitarie
• Pdl patrocinio Stato infortuni lavoro
• Pdl cittadinanza
• Pdl liquidazione trattamento fine servizio
• Pdl Registro orfani crimini domestici
COMMISSIONI
📌10_Antimafia_Audizione Salvatore De Luca, procuratore Caltanissetta (filone via D’Amelio)
📌10_Affari costituzionali_Disciplina Vigili del fuoco, audizioni
📌10.30_Ambiente_Gestione dei problemi climatici, audizioni
📌10.30_Covid_Audizione Loredana Frasca e Giovanni Frajese
📌11.30_Femminicidio_Audizioni in tema di violenza di genere, salute e sport
📌12_Trasporti e Attività produttive_Audizioni in tema di call center
📌12.30_Cultura_Audizioni in tema di impatto delle nuove tecnologie nella scuola
📌12.45_Agricoltura_Settore ittico, audizioni
EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro. 3^ edizione. Saluto del vicepresidente Mulè. Diretta webtv
📌 10 – Sala Matteotti – Democrazia e verità giudiziaria. Il caso Garlasco e la certezza della giustizia in Italia. Rosato
📌 12 – Sala del Cenacolo – Inaugurazione della mostra “Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina”. Fondazione Alfredo Catarsini 1899 ETS.
📌 15 – Sala del Refettorio – Verso una mobilità più sostenibile. Scenari e prospettive per cittadini e industria. Saluto del vicepresidente Costa. Diretta webtv
📌 15.30 – Sala Matteotti – L’Alzheimer come sfida di sanità pubblica. Saluto della segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv
📌 17 – Corridoio degli Atti parlamentari – Inaugurazione della mostra “L’era monumentale di Mauro Reggio: acronica e ultrafisica”. Mollicone
CONFERENZE
📌 10 – Marco Grimaldi. Processo di pace in Turchia: una soluzione politica per la popolazione curda
📌 11.30 – Luciano Ciocchetti. Tau. In segno di amore presentazione libro Caccamo – Baglioni
📌 13 – Gian Antonio Girelli. Presentazione delle Giornate della Consapevolezza Brescia 23/24 ottobre 2026
📌 14.30 – Massimiliano Panizzut. Presentazione iniziativa su cancro al seno
📌 16 – Alberto Luigi Gusmeroli. Presentazione del quarto numero del magazine “The Tourism Thinker”
📌 17.30 – Nazario Pagano. PESGARA per la legalità
📌 19 – Stefania Ascari. Presentazione del libro “Ludwig. Gli omicidi, le indagini, i processi, le nuove ipotesi” di Roberto Taddeo