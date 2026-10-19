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Arte e cultura

Forte di Bard: Nuovo statuto e primo consiglio direttivo dell’International Mountain Museums Alliance 

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - Aggiungi articolo

Presso il Musée du Mont-Blanc di Chamonix si è svolta il 14 ottobre 2026 l’Assemblea Generale straordinaria dell’International Mountain Museums Alliance, che ha segnato una pietra miliare nella storia dell’associazione. I soci, tra cui l’Associazione Forte di Bard rappresentata dal direttore Luca Bringhen e da Alice Cassol dell’area Curatela, hanno approvato all’unanimità il nuovo Statuto, che risponde alle esigenze di un’associazione cresciuta notevolmente negli ultimi anni e che ha progressivamente ampliato i propri orizzonti geografici e tematici. La nuova struttura organizzativa ha lo scopo di sostenere questo sviluppo con un modello di governance adeguato alla nuova dimensione dell’Alleanza. 

Nel corso dei lavori è stato inoltre eletto all’unanimità il primo Consiglio Direttivo dell’associazione, composto – oltre che dal Presidente Beat Hächler (ALPS Museo Alpino Svizzero, Berna) e dalla Coordinatrice Daniela Berta (Museo Nazionale della Montagna, Torino), entrambi in carica – da Emilia Pomiankiewicz-Wagner (Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, Polonia), Constanze Hampp (Alpines Museum, Monaco di Baviera, Germania) e Nicolae Pepene (Olimpia – Museo dello Sport e del Turismo di Montagna, Brașov, Romania). Inoltre, Jinesh Sindurakar (International Mountain Museum, Pokhara, Nepal) è stato nominato rappresentante per l’area asiatica. Ciascun membro del Consiglio sarà responsabile dello sviluppo di una delle aree tematiche e operative dell’associazione, che saranno coordinate attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro. 

Con il nuovo Statuto e la nomina del Consiglio, l’IMMA dispone ora di strumenti adeguati per sostenere la propria crescita e rafforzare il proprio ruolo di piattaforma professionale sui temi della conservazione, documentazione, digitalizzazione, valorizzazione ed educazione, nonché per l’interpretazione delle grandi questioni del nostro tempo – dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla sostenibilità alle trasformazioni sociali ed economiche delle regioni montane – attraverso la ricerca e il dialogo tra culture e territori. L’Assemblea si è tenuta presso il Musée du Mont-Blanc – già Musée Alpin – riaperto quest’anno dopo una ristrutturazione generale, che i soci hanno potuto visitare accompagnati dalla Direttrice Gabrielle Michaux.

(AGENPARL)
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