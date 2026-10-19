Ippodromo Caprilli, due offerte per la nuova concessione. Il Sindaco: “La gestione comunale del 2026 ha contribuito al rilancio dell’impianto” 

Un importante passo avanti nel percorso di rilancio dell’Ippodromo comunale “Federico Caprilli”.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto, sono pervenute due offerte da parte di operatori economici interessati alla futura gestione della struttura: quella del Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps e quella di Gestal.



Un risultato particolarmente significativo se confrontato con quanto accaduto all’inizio dell’anno, quando la precedente procedura di concessione si era conclusa senza alcuna offerta.





Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha affrontato una situazione particolarmente complessa, assumendo direttamente, in via straordinaria, la gestione dell’Ippodromo e garantendo, attraverso il lavoro degli uffici comunali e il supporto di operatori specializzati, il regolare svolgimento delle 15 giornate di corse al galoppo della stagione 2026.



Una scelta impegnativa che ha consentito di salvaguardare la continuità dell’attività ippica, restituire piena operatività all’impianto e valorizzare un patrimonio sportivo e storico di grande importanza per Livorno.

L’esito positivo della stagione appena conclusa, insieme al lavoro svolto per definire un nuovo modello di concessione pluriennale, ha contribuito a ricreare condizioni di interesse e attrattività per gli operatori del settore.



“Quando ci siamo trovati di fronte al rischio concreto di perdere la stagione ippica, abbiamo scelto di assumerci direttamente la responsabilità di far funzionare il Caprilli. È stata una sfida complessa, che abbiamo affrontato con determinazione e che ha dato risultati importanti”, dichiara il Sindaco.

“Oggi raccogliamo un primo risultato di quel lavoro: dopo una gara andata deserta, abbiamo due offerte per la futura gestione dell’Ippodromo. È un segnale molto positivo, che dimostra come l’impegno dell’Amministrazione abbia contribuito a restituire valore, credibilità e prospettive a un impianto fondamentale per la nostra città. Il nostro obiettivo è adesso consolidare questo percorso, individuando una gestione stabile e qualificata, capace di garantire continuità alle corse e nuove opportunità di valorizzazione del Caprilli”.

E ancora, rileva il sindaco Salvetti: “Lo dico in maniera chiara. Se non avessimo tenuto botta e se non avessimo lavorato con entusiasmo per tenere aperto e funzionante l’Ippodromo Caprilli, a quest’ora quel luogo bello e affascinante sarebbe in un limbo, senza prospettive e magari oggetto di totale abbandono come è successo in passato. Il fatto che in queste ore arrivi la notizia di due offerte per il bando di gestione che abbiamo pubblicato è un successo concreto e ci dice che le scelte fatte fino ad ora sono quelle giuste. Adesso gli uffici faranno il loro lavoro per valutare le offerte e poi aggiudicare la gestione che potrà andare da uno a tre anni nelle more dell’ulteriore percorso di partenariato pubblico privato che vogliamo riproporre e rilanciare. L’ippodromo, con le corse ma anche con tutto il resto delle iniziative che si possono fare in quel luogo – conclude il Sindaco – va avanti a conferma di una linea amministrativa che tiene aperti e valorizza tutti i luoghi storici e più belli della città”.

La procedura di gara, curata dal competente Ufficio Gare e Contratti del Comune, proseguirà adesso con le verifiche amministrative e le successive fasi di valutazione delle offerte, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di assicurare all’Ippodromo una prospettiva gestionale pluriennale, economicamente sostenibile e capace di valorizzarne pienamente le potenzialità sportive, sociali e ricreative.